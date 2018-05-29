РЕПОРТАЖ: Съедобный бренд, или Клубничная лихорадка в Лунинецком районе

Лунинецкий район прочно ассоциируется с клубникой. Ее запах, как шутят в народе, ощущается еще на подъезде к этому полесскому краю. Ягодной столицей района по праву считается агрогородок со сказочным названием Дворец. Выращиванием клубники здесь занимаются четыре из пяти семей. Корреспонденты БЕЛТА отправились на юго-восток Брестской области, чтобы посмотреть, какими заботами живут сельчане во время сезона сбора урожая.

Первую клубнику жители южных регионов начали собирать в первой декаде мая. Раннему началу сезона поспособствовала теплая весна, отсутствие ночных заморозков. Благодаря этому в Лунинецком районе рассчитывают на хороший урожай, который, по предварительным подсчетам, составит 7,5 тыс. т ягод. Объем существенно больше прошлогоднего.

В частности, на территории Дворецкого сельского Совета выращиванием клубники занимаются практически в каждой деревне. Большая часть плантаций приходится на центральную усадьбу. Во Дворце насчитывается около 420 подворий. Примерно в 350 из них есть грядки с ягодами. "Клубникой у нас занимаются не одно десятилетие. В среднем на одну семью приходится 10 соток. Некоторые выращивают ягоды в промышленных масштабах: берут по 50 и более соток. Люди трудолюбивые. Ведь клубника требует постоянного ухода, финансовых вложений. Но местные жители продолжают это дело, объемы посадок растут с каждым годом", - отметила управляющая делами сельсовета Ольга Филинович.

Выращивание клубники для сельчан - мини-бизнес. Он не приносит больших денег, но выручка от продажи собственной продукции является существенной прибавкой к зарплате, пенсии, а для молодежи - первым заработком. "Самая высокая цена устанавливается на первую и последнюю ягоду. В начале сезона клубника продавалась по Br7 за литровую баночку. Сейчас цена снизилась. В среднем за 1 кг просят Br1,5-2. В разгар сезона главное реализовать ягоды, чтобы они не испортились. Но люди боятся слишком низкой стоимости, тогда не будет смысла собирать спелую клубнику", - поясняет управделами сельского Совета.

Мы направляемся к дому Ольги Песоцкой. Ее семья возделывает два участка с клубникой. "На 30 сотках сейчас собираю ягоду, еще 10 соток возделываю, чтобы подготовить к следующему сезону. Обязательно меняем участки, сорта. Сложный труд. Может, выращиваем клубнику не совсем правильно, не по агронауке, но мы так привыкли. У нас испокон веков так заведено", - говорит женщина. Глядя, каким выдался урожай, она рассуждает, что было бы неплохо, если бы во Дворце построили перерабатывающее предприятие.

"Мы видим в этом потребность. Клубники во Дворце выращивают много. Это скоропортящийся продукт, который можно было бы не куда-то везти, а перерабатывать на месте. Появятся новые рабочие места, плюс стимул выращивать больше ягод. Немаловажно и то, что у нас экологически чистая продукция", - подчеркивает собеседница.

Выращиванием клубники занимаются не только представители старшего поколения. В этом активно участвует молодежь. "Зачастую клубника - это семейный бизнес. Если молодые люди видят в этом финансовую выгоду, перспективу, они продолжат заниматься. Создают собственные семьи, приобщая к этому делу своих детей. У нас такие примеры есть", - подтверждает Ольга Филинович.

Нам предлагают познакомиться с молодым предпринимателем Алексеем Туркевичем. Уроженец Лиды уже продолжительное время живет в Минске. С ягодным бизнесом связан на протяжении нескольких лет, а недавно сам решил заняться выращиванием клубники. "Белорусскую клубнику в основном считают второсортной. Мне хотелось вырастить хорошую, красивую ягоду. Изучил в интернете различные технологии, поездил по хозяйствам и решил посадить свою клубнику. В этом году собираю первый урожай", - сказал 30-летний мужчина.

Чтобы реализовать задуманное, он купил домик с земельным участком в 1 га, расположенным на окраине деревни Вичин, приобрел в питомнике кусты клубники и высадил в грунт. Начинающему аграрию большую помощь оказывает отец. Когда требуются дополнительные руки, нанимают рабочих. "Знаете, я раньше не любил работать на земле. Когда возили на дачу, никогда ничего там не полол. Позже понял, что с помощью технологий многое можно автоматизировать. Стало интересно", - признался Алексей.

Молодой человек постоянно курсирует между столицей и Лунинецким районом. Говорит, всерьез задумывается, чтобы переехать в деревню насовсем. Для развития бизнеса предприниматель не против получить еще один земельный участок. Такое желание есть у многих. По словам председателя Дворецкого сельсовета Александра Видникевича, местность густонаселенная, поэтому возникают проблемы с выделением свободных земельных участков.

Долгое время местные жители продавали свою клубнику стихийно, расположившись на обочинах вдоль трассы. В сельском Совете занялись поиском инвестора, который обустроил стационарный рынок. Он работает с 2014 года, сейчас ведутся работы по расширению. Сюда съезжаются покупатели со всех регионов Беларуси, иностранцы. На протяжении дня на рынок со всей округи прибывают сдатчики клубники. Их легко узнать еще издалека: по велосипеду и ведрам с ароматными ягодами.

"Наши люди выращивают не только клубнику. Становится популярной голубика. Но эта ягода более дорогостоящая, нужно больше вложений и времени. Потихоньку развивается разведение малины", - сообщает Александр Видникевич. Он добавил, что жители Лунинецкого района умеют не только плодотворно трудиться, но и хорошо отдыхать. В конце июня во Дворце организуют народный праздник "Лунінецкія клубніцы". Во время феста хозяева и гости подведут итоги клубничного сезона.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

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