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РЕПОРТАЖ: Смаженка на 140 кг и прочие деликатесы - чем кооператоры Беларуси удивили на ярмарке в Минске

Регионы 03.11.2018 | 20:39

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Минске с сентября привлекали покупателей на торговые площадки. Закупиться сезонными витаминами и свежими продуктами для солений, едва собранными с грядок, можно было в каждом районе Минска - буквально в шаговой доступности от дома. Последним шансом пополнить закрома на зиму минчане воспользовались с большой охотой. Тем более что итоговую ярмарку возле Дворца спорта организоваал Белкоопсоюз - в столицу со своими брендовыми товарами съехались представители потребкооперации со всей страны. Корреспонденты БЕЛТА также прошлись по торговым рядам, чтобы посмотреть, чем богат каждый из белорусских регионов и что пользуется популярностью у покупателей.

Вдоль площади у Дворца спорта извилистой змейкой растянулись торговые ряды длинной свыше 250 м. Едва переходишь стартовую черту, откуда начинаются маленькие торговые павильончики, как тут же попадаешь в облако аромата копченостей и специй. А все потому, что эту ярмарку можно назвать мясной. Из 30 райпо и организаций потребительской кооперации 21 представляет продукцию животноводческого профиля.

На витринах красуются мясные изделия всех сортов и рецептов. Причем найти здесь можно почти все даже самому избирательному гурману: от целых птичьих и кроличьих тушек до разделки и полуфабрикатов. Настоящий рай для мясоедов. Куда ни глянь - везде очереди, где каждый покупатель признается: "Мы пришли за свежей колбаской и качественным мясом". Становится любопытно, неужели на ярмарке выгоднее, чем в супермаркетах. Толпа в очереди единодушна: "Конечно, здесь цены не кусаются, да и ассортимент очень богатый: не везде вы купите свиные ушки, хвостики для холодца или диетическое мясо кролика, индейки".

Цены, действительно, доступные. Тут и там заманивают покупателей таблички с надписью "Товар дня". Акции и скидки повсюду. Например, по сниженным ценам кооператоры предлагают приобрести говядину по Br4,36 за килограмм, свинину - за Br6,29, тыкву - за Br0,15, капусту квашеную с клюквой - за Br0,99, яблоки - за Br0,40.

Один из самых востребованных товаров - сало. Даже горячие пирожки не разлетаются так быстро, как этот продукт с особым белорусским колоритом. "Представляете, привезли сегодня 100 кг сала и все разлетелось буквально за 3 часа", - восторгаются продуктивной торговлей представительницы Докшицкого райпо.

"Витебская земля - это наш мясной край. Поставскую продукцию, к примеру, знают многие, поэтому зачастую и приходят на ярмарку именно за ней. К мясным брендам еще можно отнести мстиславльские изделия и субпродукты. А вот вкусными колбасами славится Гродненский мясокомбинат", - рассказывает пресс-секретарь Белкоопсоюза Татьяна Ляшкевич, прогуливаясь со мной по торговым рядам и указывая на основные бренды каждого региона.

Гомельская область больше славится сезонными фруктами и овощами, а также квашениями, солениями и мочениями. Горы сеток с картошкой, капустой и морковкой громоздятся у торговой точки Лельчицкого райпо. "Белорусский хлеб" продают прямо с грузовой машины. Здесь в очереди особенно оживленно - опытные хозяйки обмениваются рецептами солянок и маринадов.

Замечаю у весов совсем юного школьника, который внимательно контролирует, как наполняют картошкой его небольшую сетку. "Пока папа в командировке, помогаю маме закутиться всем необходимым на зиму. Ноша эта нелегкая, хоть и живем мы рядом. А еще капусты для закваски нужно купить", - хозяйственно рассуждает Евгений Романовский, пока его мама Наталья расплачивается у кассы.

"А грузди у вас почем?" - постоянно интересуются у продавцов этой точки любители солений. "Этот гриб - настоящий деликатес, особенно из нашей чудо-бочки", - разъясняют торговцы причину такого ошеломительного спроса на свой продукт. Помимо грибов и свежих овощей, они привезли в столицу еще много квашеной капусты, клюквы и сухофруктов. Чтобы не быть голословными, рекламируя продукцию собственного производства, продавщицы радушно предлагают продегустировать деликатесы из огромных бочек и кадок, от которых исходит манящий запах зимних блюд бабушкиной кухни. Многие из покупателей предусмотрительно приехали на ярмарку уже со своей тарой, чтобы пополнить запасы вкусной консервацией.

Много у торговых павильонов и сладкоежек. Их завлекают свежайшей выпечкой и домашним медом. Особенно качественную и разнообразную хлебобулочную продукцию производят в Минской и Брестской областях. Очень любят ценители ивацевичские и вилейские сладости, считает Татьяна Ляшкевич. Радуют любителей сладостей и кондитеры "Поречье Белкоопсоюза". На их витринах, как на выставке, красуются разноцветные пряники, белоснежные кремовые корзиночки, идеальные шоколадные пирожные. Пройти мимо просто невозможно! Также утолить голод предлагают горячими пирогами с мясом, картошкой, капустой и грибами.

У торговых палаток с медом тоже собирается очередь. Супруги Вашкинель из деревни Полесье Поставского района многое могут рассказать о полезных свойствах янтарной сладости. Почти за два десятка лет медовое дело для них стало не только хобби, но и семейным бизнесом. На ярмарках Станислав и Дана торгуют постоянно, но спрос на мед сейчас стал значительно ниже, чем 10 лет назад. Полностью запасы пчелиной продукции, которые они собирают из 100 ульев, им удается реализовать только к весне. "Люди сейчас, если заболеют, привыкли бежать в аптеку и тратить большие деньги на импортные препараты. А ведь перга, прополис и забрус - это самые лучшие бады, витамины и антисептики, которые дарит нам природа", - утверждает Дана, заливая густую сладкую массу в маленькие аккуратные лоточки. Интересуюсь, есть ли какие-то определенные предпочтения у минчан на разные сорта меда. "Безусловно, молодежь любит майский - он гораздо мягче и пластичнее по консистенции. А вот старшее поколение предпочитает цветочно-липовый - он обладает лечебными свойствами", - говорит Станислав.

Кстати, на ярмарке не только продукты, но и развлечения есть для всех возрастов. Например, молодежь так и тянет к девушкам в разноцветных народных костюмах, которые предлагают нарисовать на лице яркий рисунок в модной сейчас технике аквагрима.

Есть где сделать красочное селфи или семейный снимок на память: представители каждой области приготовили объемные осенние фотозоны в деревенской тематике. С креативом продавцы отнеслись и к оформлению своих торговых точек и витрин. Ровными колечками висят колбаски в нишах декоративной деревянной печи, а среди осенних листьев виднеются ровные связки чеснока, перца, ароматных специй и трав.

Но на этом организаторы ярмарки удивлять не прекращают. В центре торговой площади развернулась огромная 8-метровая витрина с 140-килограммовой мегасмаженкой. Чтобы приготовить блюдо таких рекордных размеров, кооператорам потребовалось 40 кг муки, 30 кг тыквы, 24 кг сыра, 18 кг мяса и 150 яиц. Над ним повара из шести областей трудились почти всю ночь, чтобы вовремя доставить свою часть угощения и сложить ее, как пазл, в одну большую кулинарную композицию. Именно у этой витрины гостей ярмарки и журналистов поприветствует председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.

Он поясняет, что смаженка является одним из главных брендов продукции общественного питания Белкоопсоюза. "При создании такого блюда всегда можно поэкспериментировать с сезонными начинками, в этот раз в качестве одного из главных компонентов выбрали тыкву. Блюдо получилось красочным и вкусным, при этом без всяких усилителей вкуса, разрыхлителей и наполнителей. Попробуйте сами!" - призывает Валерий Иванов. Кажется, все только и ждали этого приглашения.

Смаженка пришлась по душе многим. Супруги Шевчук с радостью дегустируют блюдо: "Очень вкусно! Не ожидали, что в такое изделие можно добавить тыкву. Хотя сами любим экспериментировать с овощами, поэтому и приехали на ярмарку, чтобы закупиться морковью и тыквой - будем сок из них отжимать. К тому же, здесь можно весело провести время. Это ведь не просто супермаркет, где никто ничего не посоветует, не подскажет. Радостно, когда слышишь веселые и бодрые призывы продавцов, оттого и покупки делать приятнее".

Из разных концов города на ярмарку спешат не только за свежими и недорогими продуктами. Особая, теплая атмосфера нашего, белорусского, которой так порой не хватает в век интернет-магазинов и огромных супермаркетов - вот что по-настоящему ценно. Антон с Александрой приехали на выходные с детьми в Минск из Москвы и увидели из отеля напротив, что на площади оживленно. "У нас тоже бывают такие ярмарки, но никогда не хватает времени, чтобы посетить их. Сейчас мы просто прогулялись по ярмарке и поняли, что именно здесь можно увидеть настоящего белорусского хлебосольного человека с его колоритным говором и искренним желанием пообщаться, - говорят московские гости. - До этого долго искали на вечер ресторан, в который можно было бы сходить и отведать блюда вашей национальной кухни, а сейчас понимаем, что далеко ходить не нужно - все самое вкусное уже здесь".

Мария ШНА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Минск, репортаж, сельское хозяйство, ярмарка
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