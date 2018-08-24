РЕПОРТАЖ: Согретые солнцем и любовью: виноградарь в Гомельском районе выращивает около 60 сортов

На десяти дачных сотках Раисы Бухаровой недалеко от деревни Грабовка Гомельского района зреет около 60 сортов винограда - в теплице и под открытым небом, под мягкими лучами августовского солнца. Выращиванию сладкой ягоды женщина посвятила более двух десятков лет. Секреты виноградного дела узнавали корреспонденты БЕЛТА.

Зеленый, белый, черный, розовый, синий, красный, золотисто-янтарный и гранатовый, лиловый и с багряным загаром - цветов и оттенков, вдохновляющих на создание стихотворных строк, на этом участке множество. Да и сам рассказ хозяйки обо всем виноградном многообразии звучит как поэма, как песня. "Вот известная всем "изабелла" обволакивает арку у входа в дом. Пока еще только наливается, но уже в конце следующего месяца можно будет отведать розовых хрустящих ягод "оригинала". Самый вкусный сок получается из "киевского белого", имеющего мускатный привкус, и "зилги" с земляничным оттенком", - перечисляет хозяйка. Кажется, она часами может говорить об оттенках, вкусовых нотках и ощущении послевкусия от каждой ягоды.

Раиса Бухарова признается, что виноградное дело - для нее не просто хобби, а увлечение всей жизни. Первые кусты сортов "алешенькин" и "киевский белый" появились на ее дачном участке в 1997 году: покупала их у известного нынче, а тогда начинающего виноградаря Виктора Кухарева. Черенки прижились и плодоносят по сей день.

"Сначала хотелось просто попробовать, но со временем не могла уже остановиться. Влюбилась безвозвратно", - вспоминает собеседница и отмечает, что выращивание винограда требует не столько сил, сколько любви, заботы, внимания, ухода. А вот спешка, торопливость в этом деле ни к чему.

Сейчас женщина на пенсии и практически с начала весны до глубокой осени меняет суетливую городскую жизнь в областном центре на размеренную дачную и занимается любимым делом.

Чтобы сегодня урожай радовал наливными гроздьями, виноградарь много лет изучала и специальную литературу, и рекомендации в интернете, внимала советам опытных коллег и училась на собственных ошибках. "Зато теперь какая красота! - восхищается Раиса Григорьевна. - Виноград - это моя отдушина".

Она увлеченно продолжает мини-экскурсию между плотными зелеными рядами. "Августин" хорош своими белыми продолговатыми ягодами, "талисман" - увесистыми гроздьями с крупными бусинами. "Надежда Аксайская" - ранний сорт, очень урожайный, как и хрустящая "Надежда АЗОС". "Кишмиш лучистый" неприхотливый, а "кишмиш юпитер" способен выдерживать заморозки…", - в словах добродушной хозяйки гордость и трепет.

Разделяет увлечение собеседницы и ее дочь Алеся, поддерживают муж Виктор, сын Виталий. "Виноград выращиваем для себя - семья большая. Поэтому если какой-то сорт приходится не по вкусу домочадцам, от него отказываемся", - рассказывает виноградарь. А еще сочным урожаем она угощает друзей, соседей по даче. Кстати, многие из них, вдохновившись достижениями нашей героини, и сами начали экспериментировать с выращиванием ягод, которые ничуть не уступают по вкусу привезенным из-за границы.

Интересуемся, какие любимые лакомства из винограда в семье Бухаровых. "Из собранного урожая мы варим не только вкусный и полезный сок, но и сушим на изюм, немного отправляют в заморозку. Дочь экспериментирует на кухне: сочные ягоды в качестве начинки, украшения отправляются во всевозможные виды выпечки", - отвечает женщина.

Первые ягоды на этом винограднике появляются еще в конце июля, когда созревает "лиепайский янтарь". Затем один за другим радуют другие сорта. А к концу сентября поспевает "оригинал" - самый поздний сорт из коллекции Раисы Бухаровой.

После того как урожай снят, виноградник на зиму укрывают. "Мы придумали свой способ, как уберечь лозу от морозов: используем подложку для ламината 3 мм. Очень эффективно", - делится собеседница.

В ближайшее время виноградарь планирует пополнить коллекцию еще двумя десятками сортов. Пока же саженцы ждут своего часа на участке.

К слову, на даче Бухаровых рядом с виноградом успешно соседствуют ежевика, персики, голубика, клубника, крыжовник, смородина, яблоки, малина, всевозможные овощи. Занят буквально каждый сантиметр. "Все натуральное, вкусное, полезное. Свое", - улыбается дачница.

В эти дни готовится виноградарь и к выставке "Грозди Гомеля", которая во второй раз пройдет 15 сентября в День города в областном центре. В нынешнем году экспозиция расширяет границы и приобретает статус международной: на мероприятии ждут таких же увлеченных виноградным делом из России и Украины. Организатором выступает любительский клуб "Виноград Гомельщины".

Его председатель Петр Ванюк отмечает, что за последние годы виноградарство объединило в регионе десятки людей. Опытом и мастерством виноградари региона делятся не только на выставках, но и во время мастер-классов. Так, несколько дней назад о своих секретах выращивания членам клуба рассказал один из старейших и опытных виноградарей Гомельской области Александр Мчедлидзе. В 1992 году он переехал в Ельск из Тбилиси и за это время доказал: выращивать качественный виноград возможно и в наших климатических условиях.

"В целом виноградари Гомельщины выращивают более 200 сортов. Это и сорта белорусской селекции, и привезенные из других стран, в основном из России и Украины. Климатические условия сегодня позволяют успешно развивать и расширять у нас столовое виноградарство", - считает Петр Ванюк.

По его словам, новые привезенные сорта обязательно проходят апробацию. Ведь в каждой местности есть свои особенности, условия для выращивания винограда. К примеру, если срок созревания ягоды определенного сорта, скажем, в России примерно 100 дней, то в наших климатических условиях, на наших почвах он может быть дольше дней на 20. Отличаться ягоды в зависимости от места выращивания могут и по сладости, по оттенкам окраса. Факторов и аспектов множество. Но при правильном выборе сортов, соблюдении технологий, утверждает собеседник, результат не заставит себя ждать.

"Виноград - очень жизнелюбивая культура. И если будет хотя бы маленький побег, он обязательно потянется к солнцу", - говорит на прощание Петр Ванюк.

Тамара СУБОТКО,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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