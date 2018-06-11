РЕПОРТАЖ: Сто прощаний со школой

Выпускные вечера отгремели в эти выходные по всей Беларуси. Тысячи уже бывших одиннадцатиклассников навсегда попрощались со школой. В том числе и сотня ребят из витебской гимназии №8. Для своих дорогих, уникальных, самых ярких и талантливых выпускников гимназия устроила грандиозные проводы: раскатала красную ковровую дорожку, добавила света софитов, блеска конфетти и пригласила на волшебный праздник "На балу у Золушки". Яркие моменты торжества подсмотрели корреспонденты БЕЛТА.

Атмосфера в школьном дворе к вечеру больше похожа на открытие кинофестиваля в Каннах: в предзакатном свете ярче блестят нарядами элегантные выпускницы, а ребята, несмотря на жару, красуются в костюмах-тройках.

"Зря что ли столько времени потратил на подбор наряда: в интернете, по магазинам", - объясняет щегольски одетый Артемий Булович из 11 "Г". Коммерческую тайну "костюмчика, который сидит" парень не раскрывает, а вот жизненными планами делится охотно - собирается учиться в Санкт-Петербурге на энергетика. За эту возможность он благодарен своим учителям, которые готовили к конкурсам и олимпиадам, открывшим в итоге двери не только в белорусские вузы. Годы в гимназии подарили и уверенность в себе, и умение себя подать, держаться на публике.

Младшая сестра Маша и рада бы пройтись с таким завидным кавалером по красной дорожке, но ее церемония состоится только через несколько лет. Провести выпускников в последний раз через порог школы - привилегия родителей.

Ровно сто ребят - и сто шагов во взрослую жизнь. Но их делают хорошо подготовленные, ответственные юноши и девушки: 21 золотой медалист и еще 3 серебряных, 19 награжденных похвальными листами.

"Даже не верится, что расстаемся не на лето - навсегда. Дверь в беззаботное детство закрывается, но открываются новые горизонты. В которые отпускаем вас с верой и гордостью. Ведь успехи учеников - это успехи учителей. Мечтайте и ставьте перед собой высокие цели - и все сбудется!" - напутствует директор гимназии Раиса Грабовская.

У нее есть сто оснований для таких слов: каждый выпускник по-своему уникален. Кто-то уже без пяти минут студент Высшей школы экономики в Москве, кто-то трижды становился призером республиканской олимпиады по химии, кто-то втянулся в волонтерство, за что отмечен наградами Красного Креста, кто-то… одним лишь невероятно высоким ростом (2,1 м) выделился.

Чувство юмора, находчивость и интеллект еще в шестом классе объединили семерых ребят в команду Me gusta (с испанского - "мне нравится") по игре "Что? Где? Когда?". Шаг за шагом завоевывали награды на районных, городских и республиканских чемпионатах. И нынешний игровой сезон завершился успешным участием в чемпионате Европы по интеллектуальным играм, а также "серебром" на "Брейн-ринге" чемпионата республики. Повод для гордости и восхищения руководителя интеллектуального клуба и по совместительству одного из конферансье бала Виктора Глушина, из рук которого ребята получают сов - символов знаменитой игры.

"Мы хотим сохранить команду, потому все пробуем поступать в Минск, хоть и в разные вузы. Чтобы выступать в столичной студенческой лиге", - признается корреспонденту БЕЛТА капитан команды Ксения Мордвинова, золотая медалистка и знаток белорусского языка. Сама девушка намерена учиться промышленной робототехнике - пойдет по стопам родителей.

Получая награды и аплодисменты, выпускники не остаются в долгу и дарят учителям и родителям песни-обещания, песни-комплименты и танцы. Как отмечают педагоги, училище искусств позавидовало бы такому талантливому выпуску. Если про богатых детей говорят "родились с серебряной ложкой во рту", то про Екатерину Сапко, Алину Короткевич, Артема Заморацкого и Тимура Ильинчика - родились с золотым микрофоном, благодаря чему и стали звездами студии "Чистый голос".

Кого-то природа наделила вокальными данными, других - талантом к декламации, третьих - грацией и плавностью движения в танце, четвертых - спортивными задатками. Все это помогали развивать педагоги, вложив частичку своей души и очень много труда в каждого ученика.

Выпускники в шутливой форме игры в мафию строят догадки: кто же в таком случае захотел избавиться от одиннадцатиклассников и выгоняет их из гимназии? Может, завуч 5-8-х классов освобождает для "своих" дорогу? Или учителя труда, которые грозили тем, что в будущем ребятам придется самим готовить себе пиццу и спагетти? Но то лишь шутки - по всему видно, как дружны учителя и ученики, как настроены на одну волну. Настолько, что даже станцевать синхронно не проблема.

Конечно, все начиналось с родителей. И они на этом празднике не только зрители - мамы и папы тоже танцуют и поют. Становится понятно, откуда берутся такие талантливые дети.

Вот песня Артема Заморацкого в дуэте с мамой пробивает на слезу многих в аудитории.

Вот отцы-кавалеры гордо и нежно кружат в вальсе своих повзрослевших прекрасных дочерей.

За 11 лет их дети успели очень много. А сколько еще сделают новых открытий, достигнут новых высот.

И через год заглянут в родную гимназию, чтобы встретиться снова. Проведать, сколько сантиметров прибавил живой ковер-покров стен здания и подрос ли новогодний лес, посаженный ими. Сегодняшние выпускники пришли учиться когда-то еще в СШ №37, видели выпуск последних лицеистов, застали первых рыбок, заселивших местный аквариум. Они прошли через всю эволюцию школьной формы, благодаря им в гимназии появились даже водопады.

Но эта сказка подошла к концу, впрочем, очень даже красочному. Мораль ее подобна словам короля - свекра Золушки. Все счастливы, кроме тех, кто не учился в школьном королевстве. Но они, знаете ли, сами виноваты. Связи связями, но надо же и знания иметь. Когда-нибудь спросят: "А что ты можешь, так сказать, предъявить?" И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, сердце справедливым, а аттестат - достойным.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-