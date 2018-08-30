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РЕПОРТАЖ: Страсти по камышевке, или Как меняется жизнь Споровских болот

Регионы 30.08.2018 | 21:18

Массив низинных болот "Споровский", расположенный на территории четырех районов Брестской области, является одним из крупнейших мест обитания глобально угрожаемого вида птиц - вертлявой камышевки. Не случайно биологический заказник "Споровский" первым в Беларуси получил международный статус охраны Рамсарского угодья. Сюда едут туристы со всего мира, здесь ежегодно проводится национальный чемпионат по ручному сенокошению, реализуются проекты международной технической помощи. В этом году заказник стал участником очередного такого проекта - "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс"). В этой связи менеджеры проекта организовали пресс-тур для журналистов, к которому присоединились и корреспонденты БЕЛТА.

Вертлявая камышевка - самая редкая в Европе певчая птица. Места ее гнездования сохранились в Беларуси, Украине, Польше, Литве и Германии. В нашей стране гнездится около 43% мировой популяции этой птицы, в том числе в заказнике "Споровский" - примерно 9%, в соседнем республиканском ландшафтном заказнике "Званец" - около 27%. Вот почему эти международно значимые заказники выбраны проектными территориями "Ветландс" - проекта, который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Эти территории уникальны, как и виды, которые здесь обитают. Это вертлявая камышевка, большой подорлик, луговой конек, кулики (дупель и большой веретенник), болотная сова, коростель, большой кроншнеп. Также здесь огромное количество насекомых. На самом деле, защита этих мест обитания - это защита порядка 40 охраняемых видов для Беларуси, которые живут практически только здесь. Многие из них глобально угрожаемые, их численность снижается из-за зарастания болот, хозяйственной деятельности. Именно на эти виды нацелены мероприятия в рамках проекта. Успех будем оценивать по результатам улучшения популяции видов", - поясняет сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Максим Колосков.

Проблему зарастания уникальных пойменных болот в "Споровском" активно пытаются решать последние десять лет. По проектам международной технической помощи была закуплена техника, способная работать на болоте. "Небольшая поросль скашивается при помощи роторных косилок. Что можно, забираем на переработку, остальное просто мульчируем и оставляем на болоте. Мы уже отработали три варианта использования этой биомассы - в качестве сена, подстилки для скота и переработки в биогумус. Тут не стоит вопрос извлечения прибыли: наша задача - сделать проект самоокупаемым", - отмечает директор заказника Вадим Протасевич. В этом году в "Споровском" планируется выкосить почти 1 тыс. га болот. Хотя такого ухода, по словам руководителя, требуют около 9 тыс. га. Для организации полной технологической цепочки по кошению и использованию растительной биомассы болот по проекту "Ветландс" планируется доукомплектование парка техники. В "Споровском" будет дополнительно создано 7 рабочих мест.

Мероприятия по управлению популяцией вертлявой камышевки будут реализованы и в заказнике "Званец". По программе Европейского союза Life, которая софинансируется проектом "Ветландс", в мае этого года отсюда в литовский резерват "Жувинтас" впервые были переселены 50 птенцов вертлявой камышевки. "Транслокация прошла удачно: птенцы переехали, прижились там и уже выпущены в естественные места обитания, - рассказывает директор заказника Виталий Шкапич. - Будем ждать результатов следующей весной. Если опыт окажется успешным, его можно будет повторить".

Маршрут пресс-тура пролегает вдоль живописных мест поймы реки Ясельда. К считавшейся еще сравнительно недавно вымирающей деревне Высокое - своего рода административному центру заказника "Споровский" - ведет хорошего качества дорога. Ее строительство началось четыре года назад на средства районного бюджета. За это время заасфальтировано около 20 км трассы. Сейчас дорожные строители трудятся на последнем участке гравийки протяженностью в 2,5 км. В самом Высоком изменения также, как говорится, налицо. В деревню пришел природный газ, интернет. Некогда пустующие дома приобрели ухоженный вид, на многих установлены спутниковые антенны. Председатель Стригиньского сельского Совета Иван Крагель видит прямую связь между повышением управляемости особо охраняемой природной территории и социально-экономическим развитием этого уникального уголка в Березовском районе.

"Из недвижимости в последнее время все раскуплено. Если кто-то и держит нежилой дом, то с целью получше продать, а в целом пустующих нет. Буквально за последние годы три агроусадьбы новые появились - сейчас их на территории сельсовета пять. Скоро может быть создана еще одна. Недавно уроженец здешних мест, а ныне житель Австрии, посетил свою малую родину. Они с женой приобрели два рядом стоящих домика, оформили землю, сделали проект агроусадьбы. В их планах сюда вернуться и создать семейный бизнес, - делится руководитель сельского Совета. - Растет заинтересованность местного населения, возрождается подсобное хозяйство. Молодые семьи обзаводятся коровами, овцами. Некоторые имеют пасеки. Как минимум пять пасечников, в том числе два в Высоком, ведут дело в промышленных масштабах".

Одна из новых агроусадеб - "Заповедное", хозяева которой любезно предоставили свою базу для участников пресс-тура. Бывшие горожане Валентина и Иван Карпук по выходу на пенсию оставили дочери свою квартиру в Белоозерске, а сами перебрались в родительский дом. "Идею агроусадьбы подсказали сами люди: кто ни приезжал, говорил, какое место хорошее", - рассказывает Иван Степанович. Многое, если не все, здесь сделано его руками. Пока хозяева позиционируют "Заповедное" как отдых выходного дня. Но в планах - строительство гостевого дома, где туристы смогут остановиться не на один день.

Число посетителей "Споровского" неуклонно растет. Если в прошлом году в заказнике побывали 2,7 тыс. организованных туристов, то с начала нынешнего - уже больше 3 тыс. Их притоку в том числе способствует послабление визового режима. "У нас ежегодно за сезон было до 250 иностранцев. В этом году уже больше 300 человек побывало. Едут в основном из Западной Европы - Великобритании, Франции, Германии. В этом году были бердвотчеры из Канады, Австралии. Расширяется география, и это благодаря безвизу", - отмечает директор заказника.

В Шотландии даже есть фанклуб "Споровского". Случилось так, что для группы туристов из города Инвернесс в гостинице в райцентре не хватило мест. Гостей расселили в эколого-просветительном центре заказника, а вечером все дружно пошли на болото слушать вертлявую камышевку. "До утра не спали. На следующий год в заказнике уже побывало оттуда пять групп. То есть, каждый из первых пяти туристов привез свою группу. И теперь от них каждый год две-три группы приезжает", - улыбается Вадим Протасевич.

К сожалению, нам не удалось увидеть вертлявую камышевку и услышать ее пение - в конце августа она улетает на зимовку. По дороге в Африку эта маленькая птичка, размер которой не превышает 13 см, а вес - чайной ложки сахара, преодолевает около 6 тыс. км. Будем ждать ее возвращения в мае.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Брестская область, природа, птицы, репортаж
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