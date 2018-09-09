РЕПОРТАЖ: Танкомания в городе

Минск на один день заболел любовью к танкам. И все благодаря масштабному празднику, который второй год подряд собирает целые семьи и компании в столичном музейно-парковом комплексе "Победа", демонстрируя белорусам и гостям нашей страны гордость и славу Вооруженных Сил республики и разработчиков одной из самых популярных компьютерных игр в мире - World of Tanks.

В этом году Мингорисполком, Министерство обороны и компания Wargaming задумали еще более феноменальный масштаб городского семейного праздника: 55 зон активности, 15 крутых фотозон и арт-объектов, самая большая в СНГ площадка для видеоигр, 100 фуд-кортов. Ближе к полудню уже сотни людей ожидали официального открытия праздника, а в середине дня по всей территории счет посетителей уже шел на тысячи. Корреспонденты БЕЛТА попытались пробиться хотя бы к некоторым интерактивным зонам и рассказать о своих впечатлениях.

Ажиотаж начинается уже на входе в парк Победы, где посетителей встречают герои Великой Отечественной войны танки Т-34-85 и ИС-2, а также современный модернизированный боевой танк - участник Армейских международных игр этого года Т-72Б3.

Внимание к нему привлечено еще и по другому поводу: здесь есть возможность пообщаться и сфотографироваться с настоящими красавцами-танкистами - участниками Армейских международных игр, одним из экипажей, представлявших нашу страну на танковом биатлоне. Среди них, например, механик-водитель Виталий Богруденко, которого буквально облепили дети, исследующие боевую машину и мечтающие в будущем стать такими же, как "дядя-танкист". "Наш сын тоже уже грезит танковым биатлоном, - говорит супруга Виталия Юля. - Для меня же муж - неиссякаемый повод для гордости. А вот его участие в армейских играх три года подряд - настоящий стресс, столько переживаний! Но он ведь отстаивает честь страны".

Тем временем экипаж проводит для детей до 10 лет ликбез по составным частям танка и конкурс, чтобы определить, хорошо ли ребята усвоили материал. Дополнительным бонусом для маленьких эрудитов становятся награды, которые им вручает Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Пробираемся дальше мимо современного бронированного автомобиля белорусского производства Volat V-1, навигационно-топографического и навигационно-геодезического комплексов - и те, и другие окружены толпами в основном юных исследователей.

Малышне, вообще, на празднике настоящее раздолье: тут можно "поуправлять" зенитной установкой, там посмотреть в прицел снайперской винтовки МЦ-116М, дальше - с отцовской помощью закинуть на плечо переносной зенитно-ракетный комплекс. На выставке средств связи - поучаствовать в конкурсе "Кто быстрее передаст сообщение".

У площадки демонстрации укладки учебного парашюта ребятня тоже внимает словам инструктора, чтобы затем попробовать выполнить какие-то элементы самим.

Факультеты Военной академии подготовили столько интерактива, что у посетителей глаза разбегаются. У одной площадки зрители полукругом аплодируют смельчакам, решившимся поднять клин-затвор танка, который весит 72,2 кг. Любопытства ради, тоже пробую - от земли оторвать удается, а вот дальше - беда. Между тем, кое-кто даже устанавливает рекорд - 47 подъемов к груди.

"О, а это, если не ошибаюсь, осколочно-фугасный снаряд. Он полегче будет", - восклицает мужчина, пробившийся к площадке через толпу. Оказывается, Андрей Молчанов самый настоящий танкист. В 1987-1989 годах служил в группе Советских войск в Германии, был механиком-водителем. "Так сложилось. Нас доставили самолетом на базу, я должен был быть в ВДВ, но танкисты "перехватили". Впрочем, не жалею об этом. Этот праздник для меня - настоящий подарок, потому что до сих пор отмечал скромно, ведь все мои сослуживцы за границей. А теперь вот с женой выбрался и чувствую настоящую гордость от своей причастности к Дню танкистов", - признается Андрей Молчанов.

На других площадках Военной академии тоже ажиотаж: каждый хочет облачиться в бронежилет, примерить каску или пройти обучение на тренажере стрелкового оружия "Сокол" и побороться за звание лучшего стрелка. А это, кстати, не так-то просто: сначала нужно пройти инструктаж и потренироваться на компьютере, а затем, надев средства защиты, попытаться из РПГ-7 с шести выстрелов уничтожить четыре виртуальных танка на экране. Задача усложняется еще и тем, что цели движутся во все стороны. Прошедшим в финал нужно уничтожить уже шесть машин противника с девяти выстрелов.

Более миролюбивых посетителей праздника привлекает уникальный подвижный информационный центр ПИЦ-2006, который на празднике выполняет необычную функцию - караоке с песнями военных лет, самыми любимыми и узнаваемыми: "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста"...

Те же песни, но уже в профессиональном исполнении артистов Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил можно услышать на летней эстраде в глубине парка. Но с первых нот слушатели все равно не могут удержаться и подпевают, а нарастающий темп припева "Раскудрявый клен зеленый, лист резной" дублируется столь же ритмичными аплодисментами.

Музыка звучит на празднике со всех сторон: в афише выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, артистов Драматического театра Белорусской Армии, Президентского оркестра Беларуси. А вечером в качестве хэдлайнеров выступят группы "Бумбокс", "Танцы минус" и IOWA.

Пока же на главной сцене другое зрелище, которое собирает тысячи поклонников игры World of Tanks - здесь команда профессиональных геймеров в прямом эфире противостоит любителям, прошедшим региональный отбор. И на больших экранах в режиме реального времени транслируется ход этого противостояния. Каждый победный ход, подрыв танка или тонкий маневр вызывают бурю оваций. "Вот так поболеть тоже очень интересно, не меньше, чем играть самому", - признается один из зрителей Владимир Мещеряков. Парень играет в World of Tanks, когда позволяет время. Но за эти годы уже успел добиться неплохих успехов, имеет в своем арсенале танк 8-го уровня (всего их 10).

Впрочем, некоторые пришли на праздник именно с целью поиграть самим, поскольку изюминкой мероприятия стала самая большая в СНГ игровая зона с более чем 200 компьютерами. Отличие от игры из дома, как поясняют организаторы, в том, что тебе доступны все имеющиеся в World of Tanks боевые машины.

Для представителей СМИ тоже организовали пробную игру: две команды по 15 человек сыграли друг против друга на новой виртуальной карте "Минск" и с использованием еще одной из новинок - польской линейки танков. Да простят меня поклонники World of Tanks, но в свой первый в жизни опыт компьютерной игры в ближнем бою я за пять минут уничтожила пару скамеек и с десяток клумб и бордюров в городе-герое Минске, а затем экран погас. Оказалось, наша команда победила благодаря умельцам, которые быстро и без лишнего шума захватили базу противника.

Ознакомиться с новой картой игры, кстати, на празднике можно и иным способом, причем весьма уникальным, высокотехнологичным - через технологию дополненной реальности "World of Tanks Настольный AR". Эта внутренняя разработка Wargaming является экспериментальным проектом, с помощью которого лучшие моменты из игры, причем именно на карте "Минск", можно посмотреть на любой поверхности в дополненной реальности (Augmented Reality) в 3D. К слову, технология будет использоваться в партнерстве с телеканалом History, которое было заключено накануне Дня танкистов. В честь 75-летия со дня окончания Курской битвы с помощью AR-технологий, разработанных Wargaming, будут воссозданы ее ключевые танковые сражения. "Это полностью внутренняя разработка Wargaming, которая может быть использована не только для развлечения, она открывает возможности для изучения исторических событий, например, танковых баталий в объеме в дополненной реальности, - объясняет руководитель направления специальных проектов минского центра разработки World of Tanks Александр Бобко.

Те, кому не удается добраться до "чуда техники" и опробовать его лично, с не меньшим удовольствием достигают почти эффекта 3D в специальных фотозонах: снимки на фоне арт-объектов из игр компании получаются практически с эффектом дополненной реальности.

И еще масса других развлечений ожидает посетителей на каждом шагу: детские игровые зоны, многочисленные квесты и игры от организаторов и партнеров, призы и сувениры, ростовые куклы. Государственный музей военной истории подготовил выставку "Помним - гордимся".

Словом, как и обещали организаторы, по всему парку каждый находит для себя что-то интересное и веселое. Геймеры получают уникальную возможность поообщаться с разработчиками World of Tanks. Далекие от армейских дел "гражданские" своими глазами видят современную белорусскую армию - высокотехнологичную, инновационную, боеспособную, доброжелательную. А гости нашей страны понимают, что Беларусь имеет столько поводов для гордости, что можно и позавидовать.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-