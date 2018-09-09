Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 сентября 2018, Вс
+18°C
Переменная облачность EUR 2.4894
USD 2.1389
RUB 3.1012
Главное
Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко Команда НОК с участием Президента победила в лыжероллерной эстафете в День города
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 35 тыс. участников вышли на старт четвертого Минского полумарафона
Регионы
Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин
Экономика
"Я люблю тебя, "Марина". Все сильней день ото дня многофункциональный комплекс "Минск-Мир" прирастает новыми жильцами
Общество
РЕПОРТАЖ: Танкомания в городе
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Латвии начались учения генералов НАТО
21:56 В мире
Ермолович обозначил направления для сглаживания пиковых выплат по госдолгу
21:24 Экономика
В США начала работать система для сбора пластика в океане
21:01 В мире
Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в этом году
20:27 Общество
Беларусь планирует размещать суверенные облигации на рынках России и Китая
20:12 Экономика
Бюджетный сектор в 2019 году получит дополнительные ресурсы – Минфин
20:06 Экономика
Ситуация с ценами на продукты питания в Минске стабильная - Шорец
19:56 Регионы
В Минске по итогам 2018 года должно быть создано 28,7 тыс. рабочих мест
19:52 Регионы
РЕПОРТАЖ: Танкомания в городе
19:45 Регионы
Хоккеисты минской "Юности" проиграли "Ред Булл Мюнхен" в Лиге чемпионов
19:20 Спорт
Временно исполняющим обязанности премьера Абхазии стал Даур Аршба
18:51 В мире
Дети из Китая прибыли в Беларусь для прохождения медреабилитации
18:21 Общество
Марокканские моряки спасли 19 нелегальных мигрантов
18:15 В мире
Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла пятое место в суперфинале Евролиги
18:04 Спорт
Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
18:00 Политика
Бьорндален не намерен возвращаться в спорт даже в случае победы в рождественской гонке
17:07 Спорт
РЕПОРТАЖ: Новые горизонты Минского полумарафона
17:02 Спорт
Участники Минского полумарафона высоко оценили прошедшие старты - Девятовский
16:21 Спорт
Стрельба произошла в McDonald's в США
16:06 В мире
Участники Армейских игр провели ликбез по строению танка для маленьких минчан
15:49 Регионы
Все новости
Темы
Международный космический форум в Минске Международный космический форум в Минске
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Танкомания в городе

Регионы 09.09.2018 | 19:45

Минск на один день заболел любовью к танкам. И все благодаря масштабному празднику, который второй год подряд собирает целые семьи и компании в столичном музейно-парковом комплексе "Победа", демонстрируя белорусам и гостям нашей страны гордость и славу Вооруженных Сил республики и разработчиков одной из самых популярных компьютерных игр в мире - World of Tanks.

В этом году Мингорисполком, Министерство обороны и компания Wargaming задумали еще более феноменальный масштаб городского семейного праздника: 55 зон активности, 15 крутых фотозон и арт-объектов, самая большая в СНГ площадка для видеоигр, 100 фуд-кортов. Ближе к полудню уже сотни людей ожидали официального открытия праздника, а в середине дня по всей территории счет посетителей уже шел на тысячи. Корреспонденты БЕЛТА попытались пробиться хотя бы к некоторым интерактивным зонам и рассказать о своих впечатлениях.

Ажиотаж начинается уже на входе в парк Победы, где посетителей встречают герои Великой Отечественной войны танки Т-34-85 и ИС-2, а также современный модернизированный боевой танк - участник Армейских международных игр этого года Т-72Б3.

Внимание к нему привлечено еще и по другому поводу: здесь есть возможность пообщаться и сфотографироваться с настоящими красавцами-танкистами - участниками Армейских международных игр, одним из экипажей, представлявших нашу страну на танковом биатлоне. Среди них, например, механик-водитель Виталий Богруденко, которого буквально облепили дети, исследующие боевую машину и мечтающие в будущем стать такими же, как "дядя-танкист". "Наш сын тоже уже грезит танковым биатлоном, - говорит супруга Виталия Юля. - Для меня же муж - неиссякаемый повод для гордости. А вот его участие в армейских играх три года подряд - настоящий стресс, столько переживаний! Но он ведь отстаивает честь страны".

Тем временем экипаж проводит для детей до 10 лет ликбез по составным частям танка и конкурс, чтобы определить, хорошо ли ребята усвоили материал. Дополнительным бонусом для маленьких эрудитов становятся награды, которые им вручает Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Пробираемся дальше мимо современного бронированного автомобиля белорусского производства Volat V-1, навигационно-топографического и навигационно-геодезического комплексов - и те, и другие окружены толпами в основном юных исследователей.

Малышне, вообще, на празднике настоящее раздолье: тут можно "поуправлять" зенитной установкой, там посмотреть в прицел снайперской винтовки МЦ-116М, дальше - с отцовской помощью закинуть на плечо переносной зенитно-ракетный комплекс. На выставке средств связи - поучаствовать в конкурсе "Кто быстрее передаст сообщение".

У площадки демонстрации укладки учебного парашюта ребятня тоже внимает словам инструктора, чтобы затем попробовать выполнить какие-то элементы самим.

Факультеты Военной академии подготовили столько интерактива, что у посетителей глаза разбегаются. У одной площадки зрители полукругом аплодируют смельчакам, решившимся поднять клин-затвор танка, который весит 72,2 кг. Любопытства ради, тоже пробую - от земли оторвать удается, а вот дальше - беда. Между тем, кое-кто даже устанавливает рекорд - 47 подъемов к груди.

"О, а это, если не ошибаюсь, осколочно-фугасный снаряд. Он полегче будет", - восклицает мужчина, пробившийся к площадке через толпу. Оказывается, Андрей Молчанов самый настоящий танкист. В 1987-1989 годах служил в группе Советских войск в Германии, был механиком-водителем. "Так сложилось. Нас доставили самолетом на базу, я должен был быть в ВДВ, но танкисты "перехватили". Впрочем, не жалею об этом. Этот праздник для меня - настоящий подарок, потому что до сих пор отмечал скромно, ведь все мои сослуживцы за границей. А теперь вот с женой выбрался и чувствую настоящую гордость от своей причастности к Дню танкистов", - признается Андрей Молчанов.

На других площадках Военной академии тоже ажиотаж: каждый хочет облачиться в бронежилет, примерить каску или пройти обучение на тренажере стрелкового оружия "Сокол" и побороться за звание лучшего стрелка. А это, кстати, не так-то просто: сначала нужно пройти инструктаж и потренироваться на компьютере, а затем, надев средства защиты, попытаться из РПГ-7 с шести выстрелов уничтожить четыре виртуальных танка на экране. Задача усложняется еще и тем, что цели движутся во все стороны. Прошедшим в финал нужно уничтожить уже шесть машин противника с девяти выстрелов.

Более миролюбивых посетителей праздника привлекает уникальный подвижный информационный центр ПИЦ-2006, который на празднике выполняет необычную функцию - караоке с песнями военных лет, самыми любимыми и узнаваемыми: "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста"...

Те же песни, но уже в профессиональном исполнении артистов Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил можно услышать на летней эстраде в глубине парка. Но с первых нот слушатели все равно не могут удержаться и подпевают, а нарастающий темп припева "Раскудрявый клен зеленый, лист резной" дублируется столь же ритмичными аплодисментами.

Музыка звучит на празднике со всех сторон: в афише выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, артистов Драматического театра Белорусской Армии, Президентского оркестра Беларуси. А вечером в качестве хэдлайнеров выступят группы "Бумбокс", "Танцы минус" и IOWA.

Пока же на главной сцене другое зрелище, которое собирает тысячи поклонников игры World of Tanks - здесь команда профессиональных геймеров в прямом эфире противостоит любителям, прошедшим региональный отбор. И на больших экранах в режиме реального времени транслируется ход этого противостояния. Каждый победный ход, подрыв танка или тонкий маневр вызывают бурю оваций. "Вот так поболеть тоже очень интересно, не меньше, чем играть самому", - признается один из зрителей Владимир Мещеряков. Парень играет в World of Tanks, когда позволяет время. Но за эти годы уже успел добиться неплохих успехов, имеет в своем арсенале танк 8-го уровня (всего их 10).

Впрочем, некоторые пришли на праздник именно с целью поиграть самим, поскольку изюминкой мероприятия стала самая большая в СНГ игровая зона с более чем 200 компьютерами. Отличие от игры из дома, как поясняют организаторы, в том, что тебе доступны все имеющиеся в World of Tanks боевые машины.

Для представителей СМИ тоже организовали пробную игру: две команды по 15 человек сыграли друг против друга на новой виртуальной карте "Минск" и с использованием еще одной из новинок - польской линейки танков. Да простят меня поклонники World of Tanks, но в свой первый в жизни опыт компьютерной игры в ближнем бою я за пять минут уничтожила пару скамеек и с десяток клумб и бордюров в городе-герое Минске, а затем экран погас. Оказалось, наша команда победила благодаря умельцам, которые быстро и без лишнего шума захватили базу противника.

Ознакомиться с новой картой игры, кстати, на празднике можно и иным способом, причем весьма уникальным, высокотехнологичным - через технологию дополненной реальности "World of Tanks Настольный AR". Эта внутренняя разработка Wargaming является экспериментальным проектом, с помощью которого лучшие моменты из игры, причем именно на карте "Минск", можно посмотреть на любой поверхности в дополненной реальности (Augmented Reality) в 3D. К слову, технология будет использоваться в партнерстве с телеканалом History, которое было заключено накануне Дня танкистов. В честь 75-летия со дня окончания Курской битвы с помощью AR-технологий, разработанных Wargaming, будут воссозданы ее ключевые танковые сражения. "Это полностью внутренняя разработка Wargaming, которая может быть использована не только для развлечения, она открывает возможности для изучения исторических событий, например, танковых баталий в объеме в дополненной реальности, - объясняет руководитель направления специальных проектов минского центра разработки World of Tanks Александр Бобко.

Те, кому не удается добраться до "чуда техники" и опробовать его лично, с не меньшим удовольствием достигают почти эффекта 3D в специальных фотозонах: снимки на фоне арт-объектов из игр компании получаются практически с эффектом дополненной реальности.

И еще масса других развлечений ожидает посетителей на каждом шагу: детские игровые зоны, многочисленные квесты и игры от организаторов и партнеров, призы и сувениры, ростовые куклы. Государственный музей военной истории подготовил выставку "Помним - гордимся".

Словом, как и обещали организаторы, по всему парку каждый находит для себя что-то интересное и веселое. Геймеры получают уникальную возможность поообщаться с разработчиками World of Tanks. Далекие от армейских дел "гражданские" своими глазами видят современную белорусскую армию - высокотехнологичную, инновационную, боеспособную, доброжелательную. А гости нашей страны понимают, что Беларусь имеет столько поводов для гордости, что можно и позавидовать.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
праздник, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4894 BYN 2.485 BYN 2.499 BYN
USD
2.1389 BYN 2.142 BYN 2.15 BYN
RUB
3.1012 BYN 3.08 BYN 3.104 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Четвертый Минский полумарафон прошел в столице
Все видео

Фотоновости

Белорусские школьники обсудили с космонавтами технологии будущего
Все фото

Инфографика

Новая форма сборной Беларуси по футболу Новую форму национальной сборной Беларуси по футболу представили болельщикам в Минске.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР
Лукашенко отмечает позитивную динамику укрепления дружбы и партнерства с Таджикистаном
Политика
Мостафа Овейси. Фото из архива Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
Дипломаты Беларуси и Судана выступили за придание большей динамики двусторонним отношениям
Экономика
Фото Pixabay Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на копейку
Ермолович обозначил направления для сглаживания пиковых выплат по госдолгу
Беларусь планирует размещать суверенные облигации на рынках России и Китая
Происшествия
Министерство обороны. Фото из архива Тело военнослужащего Гродненского гарнизона нашли в лесу
Страус-беглец пойман в лесу в Осиповичском районе
Сбежавших из могилевского спецучилища подростков нашли на стройке в Москве
Общество
На связи с МКС: белорусские школьники обсудили с космонавтами технологии будущего
Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в этом году
Дети из Китая прибыли в Беларусь для прохождения медреабилитации
Спорт
РЕПОРТАЖ: Новые горизонты Минского полумарафона
Хоккеисты минской "Юности" проиграли "Ред Булл Мюнхен" в Лиге чемпионов
Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла пятое место в суперфинале Евролиги
Технологии
РЕПОРТАЖ: Полеты в космос, бои роботов и тест-драйв электротранспорта - в Минске проходит Фестиваль науки
Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске
Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль "Мiнск старажытны"
Фильм Альфонсо Куарона получил "Золотого льва святого Марка" Венецианского кинофестиваля
Белорусская литература нуждается в пропаганде в России - Швыдкой
В мире
Фото UNIMEDIA Кортеж президента Молдовы попал в аварию
В Латвии начались учения генералов НАТО
В США начала работать система для сбора пластика в океане
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Международный день красоты отмечают 9 сентября
Солнечные лучи могут производить возобновляемое топливо
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия