РЕПОРТАЖ: В Витебске трудится династия учителей с общим педагогическим стажем более 170 лет

Примеров преданного служения любимой профессии в различных сферах немало. Среди таких и династия педагогов из Витебска. Корреспондент БЕЛТА отправился в учреждения образования города на Двине, чтобы узнать, как зарождалась династия и почему практически все из нее связали свое будущее с преподаванием математики.

Пример мамы и двоюродного дедушки

Ныне старшая в семье директор средней школы №23 Витебска, отличник образования Валентина Климентионок рассказывает, что примером педагога для нее стала мама Нина Бочкина. Нина Марковна рано осталась без отца, и эту роль выполнял ее родной дядя, брат папы Иван Бочкин.

Иван Бочкин, родной дядя Нины Бочкиной

Он был великолепным математиком и много лет отработал директором Витебского политехникума. Поэтому никем другим, как учителем математики, Нина стать не могла.

Нина Смунева, в девичестве Бочкина, в Задубровской школе в январе 1975 года

"После Великой Отечественной войны мама окончила вечернюю школу, тогда она уже работала старшей пионервожатой в средней школе в Чашниках. Затем была учеба в Лепельском педагогическом училище и Витебском государственном педагогическом университете имени С.М. Кирова. После всю свою жизнь мама трудилась учителем математики в Задубровской восьмилетней школе Витебского района. В Задубровье жила наша семья - родители, две дочки и сын. Папа был инженером-электриком, и брат пошел в эту сферу. А мы с младшей сестрой стали учителями математики", - рассказала Валентина Климентионок.

Мать и дочь - Валентина Климентионок и Ольга Крылова

Перед глазами с детства был пример мамы, и других мыслей, кроме как стать педагогом, у Валентины не было. В семье шутят, что любовь к математике передается на генном уровне.

"Тяга к знаниям у меня проявилась рано - в четыре года начала активно читать книги, записалась в сельскую библиотеку и была постоянным читателем. В школе участвовала в олимпиадах по математике. Не было такого дня, чтобы я не взяла у мамы сборник задач и какие-то упражнения не выполнила. Восьмиклассницей в 1973 году стала участницей первого слета отличников Витебской области. В аттестате у меня единственная была четверка по алгебре, потому что моя работа не прошла на золотую медаль. Но это меня не остановило, и я поступила на матфак Витебского педуниверситета, который окончила с отличием", - вспоминает Валентина Климентионок. Она до сих пор с теплотой и с восторгом вспоминает свою первую учительницу Екатерину Дмитриевну Юрченко и то, как она управлялась с детьми. В те времена Задубровская сельская школа была малокомплектной, иногда в одном кабинете учились два класса вместе. Тем не менее педагог умудрялась объяснять материал всем. Это не просто учитель, а образец профессионала. Валентина Климентионок даже попрощавшись с начальной школой приходила к первому учителю и помогала ей в качестве пионервожатой с малышами - это было в удовольствие.

"В этом году исполнится 23 года, как я работаю в средней школе №23 директором. До этого преподавала в витебской СШ №18, в СШ №19 работала заместителем директора по учебной работе. Полгода отработала методистом в отделе образования, но поняла, что это не мое, и перешла вновь в школу, ближе к детям. Несмотря на то, что в качестве руководителя учреждения образования я давно, все эти годы веду уроки математики, работа с учащимися для меня отдушина", - резюмирует Валентина Климентионок.

Ее младшая сестра Ольга также окончила матфак Витебского педуниверситета. Работала учителем в средней школе №6 Витебска. В городе ее знали, она сотрудничала с кабинетом математики института развития образования, вела подготовительные курсы в колледже. Но, к сожалению, рано ушла из жизни.

"Не они трудные, а им трудно"

Дочь Валентины Климентионок Ольга Крылова нарушила семейную традицию и стала педагогом социальным. Уже во время учебы на старших курсах в ВГУ имени П.М. Машерова она подрабатывала в школе.

Ольга Крылова

"Изначально видела себя ветеринаром, хотела помогать животным. Но в определенный момент произошло что-то необъяснимое, и я решила стать социальным педагогом. Все это случилось быстро и без какого-то внутреннего конфликта. Да и яркий пример первой учительницы Ларисы Львовны Подлипской сыграл свою роль", - рассказала Ольга Крылова. В настоящее время она работает с неблагополучными семьями, так называемыми трудными детьми, хоть Ольге не нравится такое выражение. "Всегда говорю, что не они трудные, а им трудно. Задача всех нас не вешать на них ярлыки, а помогать - и взрослым, и детям", - убеждена социальный педагог.

Первый урок - он трудный самый?

Валентина Климентионок свои первые в жизни 45 минут урока в качестве учителя провела во время педагогической практики на старших курсах института. Она говорит, что тогда работала по примеру своих школьных педагогов, в частности, учителя математики Анатолия Викторовича Радишевского. "Помню тот урок отчетливо, как сидели за партами дети, как составляли с ними таблицу, и я объясняла решение задачи. Мне тогда мой методист, куратор практики сказала, что на занятии был не студент, а учитель", - вспоминает педагог.

Валентина Климентионок и Ольга Крылова

После распределения в СШ №18 Витебска не менее важным стал первый урок в качестве уже молодого педагога. Это был девятый класс. Одна из тогдашних учениц Ольга Богданович сегодня работает учителем физики и информатики. Первые уроки, добавляет Валентина Климентионок, были для нее важны, хотя особого трепета и волнения не испытывала - она ребенок из семьи учителей и выросла в школе, все было знакомым и родным.

Социальный педагог Ольга Крылова из-за специфики работы занятия в классе не проводит. Но в первые дни работы, вспоминает она, очень переживала, как расположить к себе ребенка, найти подход к каждому.

Ольга Крылова с бабушкой Ниной Смуневой и мамой Валентиной Климентионок, 2001 г.

За профильным образованием будущее

Общий педагогический стаж членов семьи составляет более 170 лет. Очевидно, что как раньше, так и сейчас родственники обсуждают вопросы системы образования между собой.

Директор Валентина Климентионок - сторонник профильного образования. Она подчеркивает, что это не значит, что какие-то предметы нужно убирать из учебного плана - просто дифференциация по профилям должна быть ранней. "В настоящее время нам позволено за счет факультативных занятий организовывать изучение предметов на повышенном уровне, таким образом осуществлять профилизацию уже с пятого класса. Это я приветствую, и мы будем по этому пути следовать. Ведь в начальных классах мы видим задатки детей, проводим диагностику, общаемся с родителями и устанавливаем, к чему интерес больше всего проявляет тот или иной ребенок. Также анализируем наш кадровый потенциал. По моему мнению, за профильным обучением будущее", - убеждена педагог.

Валентина Климентионок высказала свое мнение также насчет отмены экзаменов в пятые классы гимназий. Время покажет, насколько это целесообразно, но можно с точностью сказать, что для детей такие экзамены были огромным стрессом, считает педагог. "И как директор школы скажу, что из-за этого мы теряли много детей - наши "звездочки" успешно сдавали экзамены и поступали в гимназии. А когда подводят итоги работы учреждений образования, конечно же, учитывается количество полученных дипломов на олимпиадах. Состязаться с гимназиями в этом сложно", - говорит она.

Ольга Крылова как социальный педагог подчеркнула важность декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях". В нашей стране нет бродяжничества, дети находятся под защитой государства: в случае, когда родители нерадивые, меры принимаются своевременно - выработан четкий алгоритм действий, сказала она. "Благодаря принятому в 2006 году декрету появилась определенная система, которая отсутствовала, когда я начинала работать в 2000-м", - подчеркнула педагог.

Продолжательница династии

Недавно сама еще была школьницей, а сегодня внучка Валентины Климентионок Нина воспитывает сразу 23 первоклашек.

Нина Климентионок

Окончив в 2017 году факультет математики и информационных технологий Витебского госуниверситета, работает в средней школе №33 Витебска. Так сложилось, что она стала не учителем, а воспитателем группы продленного дня. Но об этом девушка не жалеет, ей нравится работать с малышами, организовывать их свободное время. Тем более в студенческие годы Нина часто трудилась в детских оздоровительных лагерях.

"С малышами работать любопытно, наблюдать со стороны, какие у них темы разговоров", - говорит она. По словам Нины, в школе приняли хорошо, старшие коллеги, если нужно, дают советы, со стороны родителей также нет скепсиса как к молодому педагогу.

После распределения девушка собирается трудиться в педагогической сфере. Будет ли она учителем математики или останется в качестве воспитателя, пока не решила. Одно известно точно - династия продолжается.

Поздравление этой и других трудовых династий состоится 1 мая в Витебске на Празднике труда, который пройдет с участием руководства Витебского областного объединения профсоюзов.

Корр. БЕЛТА.-0-