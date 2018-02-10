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РЕПОРТАЖ: Воспитанники детдома и SOS-детской деревни сыграли в футбольном матче

Регионы 10.02.2018 | 17:25

Товарищеский футбольный матч с участием воспитанников детского дома №5 Минска и SOS-детской деревни Марьиной Горки прошел сегодня в Белорусском государственном университете физической культуры. Организовать игру ребята детского дома попросили председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, когда он посещал учреждение во время новогодних праздников. Тогда воспитанники рассказали, что очень любят футбол и хотели бы чаще играть с сильными сверстниками.

Эту идею поддержала Белорусская федерация футбола. По словам главного специалиста отдела массового футбола Глеба Стаховского, если преподаватель физической культуры заинтересован в развитии этого вида спорта, федерация готова поддерживать и помогать. "Для ребят из детского дома №5, в частности, мы стараемся проводить мастер-классы с участием известных футболистов национальной команды. В целом федерация серьезное внимание уделяет развитию в стране массового футбола, проводится большое число спортивных мероприятий", - сказал он.

По словам воспитанника детского дома №5 Самрата Мяльцева, футбол - это вся его жизнь. Каждое соревнование дает новый опыт. Узнав, что состоится очередная встреча, парень, как и его друзья, с большой радостью восприняли эту новость. С нынешними соперниками из SOS-детской деревни Марьиной Горки они уже встречались на республиканских соревнованиях. Тогда ребята оказались сильнее. Победа в нынешней игре, к слову, также была на стороне команды детского дома - 11:7.

Сергей Новицкий - в прошлом воспитанник детского дома, а сегодня профессиональный футболист. Играет в чемпионате Беларуси во второй лиге. Стать футболистом парень планировал с самого детства: футболистом был его отец, он брал мальчика на матчи. Пожалуй, оттуда у него и любовь к спорту. Попав в детский дом, Сергей стал играть с ребятами, которые были старше его лет на 5-6. Позже в детский дом пришел преподаватель физкультуры, он и пригласил поиграть на любительском уровне. Затем парня стали приглашать в одну команду, вторую, третью.

Сегодня Сергей, будучи футболистом ФК "Узда", не теряет связи с детским домом. По мере возможности приезжает в учреждение, помогает ребятам тренироваться, набирать форму. Что касается подобных товарищеских матчей, он уверен: такие встречи нужны ребятам - многие из них мечтают стать футболистами. "Каждый раз приходя к ним, я вижу, как они хотят доказать каждый сам себе и сопернику, что они лучшие. Это очень хорошие мероприятия, которые позволяют проявить себя, дают развитие", - сказал Сергей Новицкий.

"Футбол - это не просто вид спорта. Это то, чем я занимался практически всю жизнь, от чего я получаю удовольствие. Встреча сегодня здесь - это часть этих эмоций", - сказал воспитанник детского дома Юрий Герасимчик. Стать профессиональным футболистом очень сложно, признался парень. Но в любом случае даже просто поиграть - большое удовольствие, уверен он.

Именно Юрий Герасимчик от имени всех воспитанников в декабре 2017 года попросил Михаила Мясниковича организовать встречу. Беседа проходила в очень теплой обстановке - ребята признались: кто-то видит себя в будущем футболистом, кто-то тренером. "Когда Михаил Владимирович приходил к нам, я попросил договориться о каком-нибудь товарищеском матче. Он пообещал организовать. Мы очень благодарны за эту встречу", - сказал парень. В целом, по словам ребят, в течение всего года они чувствуют заботу, внимание и поддержку со стороны государства.

Состоявшаяся товарищеская встреча стала одним из этапов подготовки к республиканскому турниру среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ "Футбол - твой друг навсегда!". Турнир состоится весной. По словам инструктора по физической культуре детского дома №5 Олега Леонтьева, ребятам важно держать себя в тонусе, знакомиться с соперниками, узнавать, на каком уровне находятся другие команды, чтобы примерно представлять расклад сил.

Вообще воспитанники детского дома №5 хорошо известны своими достижениями в футболе. В 2017 году команда стала победителем названного республиканского турнира. Детский дом старается как можно чаще организовывать игры с выездом. Например, ребята встречались с футболистами клуба "Столица". Два раза играли в детской футбольной лиге в Футбольном манеже. Причем в этом году в младшей группе еще и выиграли. Заниматься различными видами спорта (бадминтоном, настольным теннисом, кататься на лыжах и коньках) ребята могут каждый день, но именно футбол находится для них в приоритете. Будем рассчитывать, что эта любительская спортивная активность у многих из них в будущем перерастет в профессию.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
дети, репортаж, фоторепортаж, футбол
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