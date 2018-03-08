РЕПОРТАЖ: Возраст не помеха: минские пенсионерки активно занимаются йогой и индийскими танцами

Активное долголетие все больше входит в моду. Корреспонденты БЕЛТА побывали в территориальном центре социального обслуживания Фрунзенского района столицы и посмотрели, как творческие любительские коллективы пожилых минчан подготовились к Международному женскому дню, а также узнали секреты хорошего настроения и крепкого здоровья.

Милые дамы за 60 танцуют индийские и восточные танцы, занимаются йогой и скандинавской ходьбой, учат английский язык, осваивают компьютерные курсы и путешествуют. "Это интересно! С выходом на пенсию жизнь только начинается, некогда нам сериалы смотреть", - не устают они повторять.

"Наше объединение существует уже более 10 лет, - рассказывает руководитель клуба "Позитив" Зоя Семенова. - Мы волонтеры, выступаем в интернатах для инвалидов и пожилых людей, других центрах соцобслуживания. Проводим занятия йогой, медитации, ходим в театры, на концерты, выставки. Некоторые увлекаются скандинавской ходьбой, посещают бассейн. Хватает времени и на внуков, практически у всех дачи. Когда встречаемся, делимся рассадой, секретами выращивания овощей. Кто может, путешествует".

Сама пенсионерка дважды была в Индии, занималась в школе йоги и танца. Теперь учит других индийской культуре и традициям.

Этому танцевальному направлению отдают предпочтение и участницы коллектива "Анджали". "Всего нас 25 человек. Пять лет занимаемся, помолодели, - говорят они. - Если раньше родственники смотрели на наши занятия с опаской, то теперь гордятся успехами, поддерживают. Вместе мы одна команда, тесно общаемся, летом на экскурсии ездим".

Творческий коллектив "Возрождение Афродиты" представляет восточные танцы, около 20 разнообразных танцевальных стилей в арсенале клуба "Прыгажосць". Танцоры могут говорить о своем увлечении долго. "Все, что предлагает центр социального обслуживания, мне интересно, - рассказывает Светлана Бондарик. - Раньше приходила сюда осваивать компьютерные знания. Научилась. Теперь в интернете знакомлюсь с танцами народов мира. Занимаюсь английским".

Среди участниц творческих коллективов - бывшие педагоги, инженеры, воспитатели, экономисты. Фарида Саятевич в прошлом артистка балета, 20 лет проработала в театре. "Была худенькая, как тростинка, теперь годы уже не те, - смеется она. - Танцы - моя стихия. Если раньше в основном была классика, то теперь появилось время освоить и другие направления - цыганские, испанские, латинские танцы и так далее. Хотим поставить белорусскую "Купалинку". Сама шью костюмы".

Причины, по которым представительницы прекрасного пола "попали" в танцы, разные. Одни приходят разнообразить досуг, другие считают, что это полезно для здоровья. Например, Людмила Скопцова призналась, что когда вышла на пенсию, стала плохо себя чувствовать. На выставке "50 плюс" увидела выступления таких же пенсионерок и решила к ним присоединиться. "Здоровья прибавилось. Раньше, бывало, неделями из дома не выходила, палочку себе купила. Если бы мне кто-то тогда сказал, что буду плясать, - ни за что бы не поверила. Мои знакомые в шоке!" - говорит она.

В территориальных центрах социального обслуживания населения Минска открыто свыше 290 кружков и клубов по интересам, которые посещают более 5,8 тыс. человек. В том числе 114 объединений действуют на базе отделений дневного пребывания для пожилых. Наибольшим спросом у людей зрелого возраста пользуются услуги по обучению компьютерной грамотности, изучению английского языка, танцам и оздоровительной гимнастики с элементами йоги. Клубы, которые ведут волонтеры, бесплатные. Их участники не только танцуют, но и читают стихи, поют, вышивают, играют в шашки и шахматы.

"Сейчас столько возможностей провести интересно время, и этим нужно пользоваться. Хорошо, что существуют такие центры, где могут собраться единомышленники", - подчеркивают пенсионерки.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА. -0-