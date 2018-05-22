Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи пройдет в Минске 23-24 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи пройдет 23-24 мая в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"В олимпиаде примет участие 101 финалист, среди них студенты и магистранты из 15 учреждений высшего образования. Их рефераты на актуальные темы в области менеджмента качества и системного менеджмента были признаны лучшими на первом этапе олимпиады", - рассказали в пресс-службе.

Участникам интеллектуального состязания предстоит ответить на тестовые задания и представить показательные командные выступления. Подводить итоги олимпиады будет экспертная комиссия, в составе которой представители Госстандарта, Министерства образования, ведущие специалисты в области менеджмента качества белорусских организаций.

Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи проводится в пятый раз в рамках международного глобального проекта "Молодежное творческое движение "Эстафета качества". Он направлен на вовлечение творческой молодежи разных стран в движение за деловое совершенство и качество, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества. К участию в олимпиаде допускаются студенты и магистранты учреждений высшего образования Беларуси, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.-0-