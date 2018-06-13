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Республиканский конгресс "Мама Pro" пройдет 16 июня в Витебске

Регионы 13.06.2018 | 08:07
Фото из архива
Фото из архива

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Республиканский конгресс "Мама Pro" пройдет в Витебске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие состоится 16 июня в концертном зале "Витебск". На открытой площадке республиканского конгресса будущие и состоявшиеся родители смогут обсудить любые волнующие их вопросы напрямую с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Компетентные спикеры ответят на вопросы о прививках, летнем отдыхе для детей, современных методах обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, гигиене ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания и многом другом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые волнующие вопросы, а также получить приятные подарки от брендов детской продукции.

Одной из тем конгресса станет предложение закрепить отцовский отпуск при рождении ребенка в Трудовом кодексе. Такая практика очень популярна в Европе, первопроходцем в этом плане считается Швеция: там отцы могут воспользоваться таким правом уже более 30 лет. В Беларуси такой отпуск - новация, поэтому для инициаторов предложения важно получить обратную связь от тех, для кого и задумана такая норма.

Оглядываясь на опыт уже пяти проведенных конгрессов (четыре - в областях Беларуси и один - в Минске), организаторы заметили, что родителей больше всего интересуют вопросы планирования беременности, укрепления здоровья малыша, осознанного погружения в родительские обязанности. Как раз на последней теме и будет сделан тематический акцент в Витебске.

Кроме лекций родителей ждет также практический мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности от автомобильного партнера конгресса Volkswagen в Беларуси. Участники узнают о том, как проводить время за рулем без вреда для здоровья и восстановиться после родов, выполняя гимнастику и несложные упражнения прямо в машине. Традиционно гости конгресса смогут принять участие в интерактивных мероприятиях "Мама мечтает".

Участие в конгрессе бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. Всех желающих организаторы просят пройти онлайн-регистрацию на сайте www.mamapro.by либо зарегистрироваться по телефону +375297604451.

"Мама Pro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс в Витебске организован на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори" при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты.-0-

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Теги
Витебск, дети, здравоохранение, образование, семья, соцзащита
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