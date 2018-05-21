Республиканский праздник "Молодежь и творчество - история будущего" пройдет в Могилеве

21 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В молодежной столице Беларуси 25-26 мая пройдет республиканский праздник "Молодежь и творчество - история будущего", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе со СМИ и развитию полиграфии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

В программе мероприятия церемония награждения победителей и призеров республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі", гала-концерт, работа интерактивных творческих и профориентационных площадок учреждений высшего образования Беларуси. Планируется, что участие в празднике примут более 600 студентов белорусских вузов.

В формате праздника 25 мая пройдет также акция "Студенты - детям" с посещением учреждений образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями психофизического развития. В этот же день молодежь побывает в Могилевском областном драматическом театре, где увидит премьеру, подготовленную к 130-летнему юбилею учреждения культуры, - "Таямніцы старой ратушы".

Праздничные мероприятия продолжатся 26 мая на площади Звезд, где пройдет молодежный флешмоб, интерактивная программа "Арт-Полет-2018", концерт призеров республиканского фестиваля художественного творчества студенческой молодежи "АРТ-вакацыі".

Кроме того, в сквере 40-летия Победы будет организована широкомасштабная профориентационная кампания и творческие мастерские учреждений высшего образования. Финалом праздника станет большой гала-концерт в областном центре творчества, а на площадках рядом с ним развернется выставка учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Могилевской области.-0-