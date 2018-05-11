Ретроавтомобили из 8 стран соберет фестиваль в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2018" пройдет в белорусской столице 12 мая, сообщил БЕЛТА председателя общественного объединения "АвтоАмерика" Александр Шурин.

Торжественное открытие фестиваля состоится на площади Государственного флага в 11.00.

В праздничном зрелище автолегенд примут участие около 150 экипажей из Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии и впервые - Германии. Они представят минчанам и гостям белорусской столицы уникальные модели мирового автопрома. В экспозицию на площадке у "Белэкспо" (пр. Победителей, 14) войдут ГАЗ-12 ЗИМ (1953 года выпуска), Oldsmobile-98 (1958), Volkswagen Transporter T1 (1963), Mercedes-Benz MB-220 (1963), Pontiac GTO (1966), Chevrolet Impala (1967), Oldsmobile Cutlass (1971), Buick Electra-225 (1973), Chevrolet Monte Carlo (1975), Чайка ГАЗ-14 (1985) и другие.

Автомобилисты престижного международного фестиваля присоединятся к Всебелорусской акции БРСМ "За любимую Беларусь!", посвященной Дню Государственного герба и Государственного флага, который в этом году отмечается 13 мая.

После торжественного открытия слета колонна ретроавтомобилей проедет по столичным проспектам Победителей и Независимости. Сделав круг почета вокруг площади Победы, звуковыми сигналами участники фестиваля почтут память погибших во время Великой Отечественной войны.

После этого выставка ретро и классических автомобилей фестиваля разместится на Октябрьской площади у Дворца Республики. Составной частью фестиваля станет "Музей-бус "Цветы Великой Победы".

Организаторами мероприятия традиционно выступают общественные объединения "АвтоАмерика" и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-