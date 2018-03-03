Резервы роста экономики в создании новых предприятий и обеспечении занятости - Владимир Дворник

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Основные резервы роста экономики и благосостояния населения председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник видит в создании новых предприятий и обеспечении занятости. Такое мнение он высказал корреспонденту БЕЛТА, комментируя итоги отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

По словам Владимира Дворника, в нынешнем году в области планируется создать не менее 700 новых предприятий, четверть из них - в производственной сфере.

Губернатор обратил внимание, что во многом достичь поставленных целей призваны принятые декреты №7 "О развитии предпринимательства" и №8 "О развитии цифровой экономики". "Преференциальность этих нормативных актов будет способствовать равномерному развитию территорий, притоку новых инвестиций, созданию высокопроизводительных рабочих мест, акцент на которых сделал глава государства", - отметил Владимир Дворник.

В числе приоритетных направлений - привлечение инвестиций. "Гомельская область традиционно входит в число лидеров по привлечению инвестиций в экономику. Уверен, что эту тенденцию мы сохраним и в этом году. Тем более что уже в январе данный показатель увеличился на 27% по сравнению с первым месяцем прошлого года", - сказал председатель облисполкома. Знаковым событием деловой жизни региона станет Гомельский экономический форум, который уже 15-й раз пройдет в мае. В настоящее время формируется инвестиционный портфель, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из разных стран мира.

"Результаты работы хозяйственного комплекса области в прошлом году, неплохой старт в первые месяцы этого года дают уверенность, что в регионе будет обеспечено устойчивое социально-экономическое развитие, а все доведенные годовые задания будут, как минимум, выполнены", - подчеркнул Владимир Дворник. Валовой региональный продукт (ВРП) в первом месяце этого года составил 104,6% к уровню января 2017 года (при целевой задаче 102,8%). В промышленности, которая формирует 40% ВРП, темп роста производства сложился на уровне 108,7%. Положительную динамику продемонстрировали большинство валообразующих предприятий региона. При этом третья часть производимой в Гомельской области промпродукции инновационная. Так, в прошлом году только ОАО "СветлогорскХимволокно" освоило выпуск 12 видов инновационной продукции.

Среди основных резервов устойчивого экономического роста в течение года губернатор назвал также удержание набранных темпов промышленными гигантами, достижение полной загрузки производственных мощностей предприятий, реализация запланированных в этом году инвестиционных проектов.-0-