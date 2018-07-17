Резиденцию Вишневой королевы откроют в Глубоком

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком во время "Вишневого фестиваля", который пройдет 17-21 июля, торжественно откроют резиденцию королевы популярной ягоды, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома Людмила Карнилович.

На форум творческие коллективы приедут из шести стран, а с учетом официальных делегаций гостей будет больше. Это Литва, Латвия, Россия, Польша, Украина, Франция и Грузия. Как и в прошлом году с участниками пройдет посадка дубов в "Дубраве дружбы".

Первые дни предварят главные события форума. Так, сегодня после торжественного открытия начнется День общественных объединений: будут работать тематические и благотворительные площадки, пройдет концертная программа.

"Многие мероприятия фестиваля несут благотворительную цель: мы собираем деньги на нужды больных детей. В первый день состоится акция "Спасительная вишенка". Все средства, что заработают ремесленники, организации и профсоюзы, пойдут на лечение детей. Также во время акции общественные объединения расскажут о своих добрых делах, чтобы привлечь побольше людей к этим мероприятим", - рассказала Людмила Карнилович.

Во второй день проведут День спорта со спартакиадой среди руководителей и работников учреждений, организаций и предприятий района, музыкой, бодибилдингом и пляжным волейболом. Одним из увлекательных событий станет забег садовых улиток.

Всех любителей квестов, дрифта и авто-шоу 19 июля приглашают на День молодежи. Активности пройдут на нескольких площадках: в центре города и доме культуры. А вечером стартует музыкальный нон-стоп, который продолжится ближе к ночи.

"Основное запланировано на 20 и 21 июля. Самые популярные у зрителей - театрализованная программа, этновечеринка, конкурс баянистов (Гран-при в нем - баян вишневого цвета), регистрация брака "Вишневая свадьба", концерт зарубежных коллективов. Бесплатный концерт также даст выпускница Венской консерватории Юлия Лебеденко. И по традиции от монументально-декоративной скульптуры "Глыбоцкая вішня" к центральной сцене состоится праздничное шествие с участием Вишневой Королевы. Кстати, в нынешнем году торжественно откроется собственная резиденция королевы - это большой дом в виде вишневого цветка с пятью комнатами на берегу озера Кагальное, внутри которого стоит бюст создателя популярного сорта вишни Болеслава Лапыря. Рядом с резиденцией появятся два кованных дерева - на одном будут изображены гербы городов-побратимов Глубокого, на втором - флаги стран - участниц фестиваля", - добавила начальник отдела райисполкома.

Во время фестиваля откроется новая детская площадка, пройдет финал международного туристического конкурса красоты "Мисс экстрим". А на конференции по садоводству специалисты поделятся результатами своих исследований и обсудят актуальные вопросы.

Проект "Вишневый фестиваль" Глубокского района в 2012 году занял второе место в Республиканском конкурсе творческих работ по продвижению городов и регионов Беларуси на III Международном форуме "Имидж Республики Беларусь: время действовать". Это событие положило начало процессу возвращения Глубокскому краю прежнего почетного звания "Город-сад": вишневые деревья сегодня можно увидеть практически в каждом дворе города и района.-0-