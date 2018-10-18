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Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в январе-сентябре увеличили производство в 1,5 раза

Регионы 18.10.2018 | 10:48
Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в январе-сентябре произвели продукции на Br1,8 млрд, что на 49,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В лидерах по темпу роста - пищевая и химическая отрасли. Производство продуктов питания выросло в 7 раз (до Br365 млн), химических продуктов - на 58% (до Br200 млн). Резиновых и пластмассовых изделий выпущено на 36,5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, изделий из дерева и бумаги - на 31%, готовых металлических изделий - на 29%.

Более трети произведенной продукции приходится на деревообработку и мебельную промышленность (35%). Удельный вес пищевой отрасли увеличился до 21%. Далее идут легкая, химическая промышленность, машиностроение - 14%, 11% и 9%.

Свыше 60% продукции экспортируется в 78 стран. Основным рынком для гродненских компаний остается Российская Федерация, однако наблюдается рост удельного веса государств Европейского союза и дальнего зарубежья.-0-

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Теги
Гродненская область, производство, статистика, СЭЗ
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