26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд пригородных экспрессных маршрутов Минска с апреля переходит на летний график работы в связи с увеличением пассажиропотока в направлении садовых товариществ, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
В частности, изменится расписание пригородных экспрессных автобусных маршрутов №1062-ТК "ДС Калиновского - с/т Ветеран через с/т Солнечный", №1548Б-ТК "Комаровский рынок - Большевик - Городок - Боровцы" с 1 апреля, №1589-ТК "АВ Центральный - с/т Трактор" - с 20 апреля.
Подробнее с графиком ежедневных отправлений можно ознакомиться на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь".-0-
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