Робота-кота и "умные" поверхности представит молодежь Минска на этапе конкурса "100 идей для Беларуси"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливая молодежь столицы представит 50 лучших проектов на городском этапе республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Познакомиться с креативными проектами можно будет на презентации, которая состоится 1 февраля на базе Центра информационно-коммуникационных технологий. Там представят лучшие работы, отобранные в ходе районных этапов. Их авторами являются школьники и студенты, молодые ученые и рационализаторы предприятий и организаций. Посетители увидят образовательную игрушку-робота "РобоКот К1", мобильное приложение "Учи-играй", универсальный сверлильный настольный мини-станок. Будут презентованы инновационные технологии на основе нетрадиционного сырья в пищевой промышленности, "умные" поверхности для контроля качества продуктов питания и другие идеи самых разных сфер применения.

Возможно, уже на данном этапе какие-то из разработок привлекут заинтересованных инвесторов и бизнес-партнеров для воплощения идеи. Кроме того, экспертный совет из представителей научной общественности и предпринимателей отберет 20 лучших проектов, которые пройдут в заключительный этап конкурса. Авторы-победители республиканского финала получат путевки на участие в международном молодежном конкурсе государств - участников СНГ "100 идей для СНГ - 2018", который состоится в Минске.-0-