Роботы, электротранспорт и встреча с космонавтами: Фестиваль науки пройдет в Минске 8 сентября

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль науки - 2018 пройдет в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси 8 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Любителям научно-популярных лекций предложат две площадки с тематическими блоками образовательных проектов "15х4", "TEDxYOUTH", "Наука вне себя", "Массаракш", которые уже хорошо известны минчанам.

В космической зоне, помимо лекций, ожидаются мастер-классы от Минского планетария, выставка фото и демонстрация стартапа "Ойкумена", который позволит почувствовать себя космическим путешественником. Изюминкой этой зоны станет встреча с настоящими космонавтами.

В робозоне Объединенный институт проблем информатики НАН и школы робототехники "Стемлаб", "Образовательный центр Парка высоких технологий" и "Школа цифровых технологий" представят экспонаты и мастер-классы по изготовлению роботов, некоторых можно будет даже забрать с собой. Состоятся соревнования по мини-сумо и езде по линии среди роботов.

В развлекательной зоне будут проводить научное шоу, мастер-классы. Покажут свои экспонаты минские музеи науки - "Экспериментус", "Элементо", "Квантум", образовательный проект "Умный Минск" и факультет физики БГУ.

В зоне археологии каждый сможет попробовать себя в роли археолога. Для этого в ней будут организованы несколько полигонов для раскопок и выставка археологических артефактов.

Специальным гостем будет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, который представит купольный кинотеатр с программой фильмов о науке и космосе, а также экспозицию "Сунгирь", посвященную одной из древнейших стоянок человека, с демонстрацией фильмов в виртуальной реальности и реконструкцией древнего жилища. Также NAUKA 0+ привезет с собой экспонатов "Бала роботов".

Свои зоны с насыщенной программой представят Информационный центр по атомной энергии, Центральная научная библиотека имени Я.Коласа НАН Беларуси и Белорусская сельскохозяйственная библиотека. На фестивале запланирована детская зона от проекта "Маленькая тусовка", зрелищная выставка разработок Национальной академии наук Беларуси, тест-драйв электротранспорта от завода "Оптрон" и мобильный музей океана.

Фестиваль науки пройдет с 12.00 до 20.00. Это научно-популярное мероприятие нового для Беларуси формата. Организатор - Совет молодых ученых НАН Беларуси.-0-