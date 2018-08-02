Роддом №6 Минска признан самым доброжелательным к семье

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роддом городской клинической больницы №6 признан самым доброжелательным к семье. Итоги народного онлайн-голосования и всей акции "Родильный дом, доброжелательный к семье" подведены сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В опросе приняли участие 1137 человек, из которых 403 (35,4%) отдали свои голоса роддому №6, на втором и третьем месте с небольшим отрывом оказались роддома №2 и №1 соответственно. Сегодня в роддоме-победителе принимают 15-20 родов в сутки. Штат укомплектован почти на 100%. Именно здесь были открыты первые в стране палаты семейного типа - по сути автономное ВИП-отделение. Но и в общем отделении дежурят четыре врача высшей и первой категорий - будущие мамы под круглосуточным присмотром.

Люди оставляли не только голоса, но и отзывы, давали рекомендации медицинскому учреждению, в котором появился их малыш. Все эти учреждения не были обделены хорошими словами - отмечается высокий уровень профессионализма и душевное тепло сотрудников.

Главный врач больницы №6 Виктор Гурко получил награду из рук председателя комитета по здравоохранения Мингорисполкома Сергея Малышко и Wi-Fi-кафе в подарок от партнера акции kakvapteke.by.

Также на мероприятии были награждены самые опытные акушерки столицы (стаж более 50 лет), которые все еще принимают роды и готовят себе молодую смену, - Мария Пастушенко (роддом №1) и Александра Морозова (роддом №3).

Акция проходила с 23 по 27 июля. Более 25 спикеров и экспертов рассказывали и отвечали на вопросы о правильной подготовке к рождению детей, о рационе питания мамы и малыша, о сексуальной жизни во время и после беременности и другом. Причем многие темы были подняты впервые либо поданы под новым углом. Предлагались бесплатные консультации, в том числе индивидуальные (акушеров-гинекологов, неонатологов, психолога, юриста, экспертов "Папа-школы"), сюрпризы и подарки. Программа недельного марафона доброжелательности была продумана таким образом, чтобы будущие и настоящие родители получили максимальный объем нужной и полезной информации и при этом интересно провели время всей семьей - для детей в роддомах были организованы игровые комнаты и прочие активности.

Мероприятия посетили 840 беременных, а также их мужья, родственники и другие гости. "Мы не ожидали такого количества посетителей, но оно говорит о важности такой коммуникации, выстраивании доверительного отношения между теми, кто готовится стать родителем, и медперсоналом, который в этом поможет. Этот добрый проект был задуман комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, чтобы рассказать об акушерской службе столицы, показать наши родильные учреждения, какие в них условия, какие люди работают. Целую неделю каждый из пяти роддомов открывал свои двери для всех. А ведь это так непросто - рабочий процесс при этом не останавливался", - рассказала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению, автор и идейный вдохновитель проекта Ирина Иконостасова.

Организаторы намерены провести акцию "Роддом, дружественный семьям" и в следующем году.-0-