Родники Брестской области нанесли на публичную кадастровую карту

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу презентовали карту родников Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру по своей инициативе собрало информацию об имеющихся на территории области родниках и предоставило материалы в Национальное кадастровое агентство. На днях новый слой о родниках региона появился на публичной кадастровой карте. На ней нанесены 68 родников - с описанием местоположения и состояния, указанием точных координат. Больше всего их в Каменецком и Барановичском районах - 17 и 15 соответственно. В Пинском районе 9 родников, в Брестском - 5, по 4 - в Ляховичском и Столинском районах, в Пружанском - 3, по два - в Ганцевичском, Дрогичинском и Ивацевичском районах, по одному - в Кобринском, Малоритском, Лунинецком, Березовском и Ивановском районах.

"В Год малой родины нам хотелось сделать что-то такое, чтобы пробудить интерес молодого поколения к своей земле. Земля и вода дают нам жизнь - так родилась идея. Мы объехали Брестскую область, запросили в райисполкомах, сельских советах официальные сведения о родниках и криницах, сделали их описание с фотографиями, с помощью GPS-приемников провели съемку координат. В интернете есть два ресурса о родниках Беларуси, которые созданы энтузиастами, но там много ошибок - в местоположении, названиях. Мы решили систематизировать информацию. Кроме того, благоустроили территорию у нескольких родников", - рассказал директор брестского агентства Василий Холодцов.

Председатель Госкомимущества Андрей Гаев похвалил инициативу брестчан и призвал структурные предприятия других областей последовать их примеру. "Нам сейчас надо сделать следующий шаг и провести такую работу по остальным регионам страны. И денег на это не надо - достаточно желания. Очень хорошо, когда такая информация будет собрана на одном ресурсе, - достоверная, проверенная. Действительно, у каждого из нас свой уголок малой родины. Очень важно показать пример, взять шефство над каким-то родником. За нами пойдут остальные", - отметил Андрей Гаев.

Ожидается, что карта родников Беларуси появится уже в этом году.-0-

Фото Госкомимущества