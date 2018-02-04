Роль религий в сохранении мира обсудят в Полоцке общественные и духовные деятели

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция "Роль религий в сохранении мира" пройдет 6 февраля в Полоцке, сообщили БЕЛТА в Белорусском фонде мира.

Ежегодно в первую неделю февраля мировая общественность отмечает Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений. Конференция в Полоцке, организатором которой выступает Белорусский фонд мира, посвящена этой теме. В форуме примут участие общественные и религиозные деятели Беларуси, а также студенты Полоцкого государственного университета, слушатели православной Минской духовной академии и католической Гродненской духовной семинарии.

Планируется, что представители религиозных конфессий посетят в Полоцке мемориал "Урочище Пески", на строительство которого перечислили средства главы всех основных религиозных конфессий Беларуси.

Как подчеркнули в Белорусском фонде мира, мероприятия будут носить не только миротворческий, образовательный, но и духовно-нравственный характер, способствуя сплочению белорусского общества.-0-