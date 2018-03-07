Российская компания инвестирует $1 млн в модернизацию производства Гродненского стеклозавода

7 марта, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Российская компания ООО "Тритон" инвестирует $1 млн в модернизацию линии по производству узорчатого стекла ОАО "Гродненский стеклозавод". Соответствующее соглашение подписано сегодня в Министерстве архитектуры и строительства Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор Гродненского стеклозавода Юрий Скрипко пояснил, что модернизированную линию запустят через несколько месяцев. "Будет выпускаться узорчатое стекло улучшенного качества. Половину объемов этой продукции будет покупать компания "Тритон" для производства душевых кабин в Российской Федерации. Контракт предполагает последующую закупку этой компанией стекла на $9 млн. Остальную часть продукции будем продавать на внутренний и внешний рынки. Это стекло используется не только для душевых кабин, но и при производстве мебели, для промышленного, тепличного остекления", - сказал он.

Руководитель проектов стекольного направления ООО "Тритон" Олег Корноухов подчеркнул, что реализация инвестпроекта примерно на треть позволит увеличит производство душевых кабин на российском предприятии. Сотрудничество с Гродненским стеклозаводом не ограничится инвестициями, предполагается обмен опытом для совершенствования технологий обработки стекла.

Министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный отметил, что этот контракт очень важен для развития белорусского предприятия. "Сегодня линия узорчатого стекла не используется, она не имела перспектив. Этот проект дает ей новую жизнь. Помимо поставок для Российской Федерации стекло, выпущенное на модернизированной линии, будет применяться для закрытия внутреннего рынка от импорта", - добавил министр.

Среди других крупных инвестпроектов Анатолий Черный назвал строительство завода "Белгипс" в Гатово, который в этом году начнет производство продукции. В числе перспективных направлений - развитие рынка производства каменной ваты, которое имеет большой экспортный потенциал. "Гомельстройматериалы" рассматривает предложение о расширении производства данной продукции. Для этого планируется использовать собственные средства предприятия, кредитные средства и привлекать прямые инвестиции.

Гродненский стеклозавод, основанный в 1922 году, производит тару из зеленого и бесцветного стекла, а также выпускает эксклюзивную тару. Предприятие сотрудничает с крупнейшими в Беларуси потребителями стеклянной упаковки.-0-