Российский инвестор откроет в Дубровенском районе гостинично-развлекательный комплекс

16 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Российский инвестор вложил $12 млн в создание объекта придорожного сервиса в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.
Объект включает гостиничный комплекс на 20 номеров (60 мест), развлекательный центр и автостоянку на 100 машин. Его открытие позволит создать 400 новых рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников составит Br1,3 тыс. Планируется, что с вводом объекта поток туристов в Дубровенский район возрастет.
Инвестдоговор о строительстве объекта придорожного сервиса на 608-м км автодороги Брест - граница Российской Федерации был заключен Витебским облисполкомом и компанией "БелРосТоргСбыт" 28 декабря 2011 года. Проектные и подготовительные работы начались в 2012 году. Сегодня состоится торжественное открытие гостинично-развлекательного комплекса с участием представителей органов власти и компании-инвестора.-0-
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