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Российский опыт по изменению городской среды представят на Минском урбанистическом форуме

Регионы 26.10.2018 | 21:43
Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские эксперты поделятся опытом использования пилотных проектов по изменению городской среды на Минском урбанистическом форуме 27 октября, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь товарищества "Зеленая сеть" Василий Ядченко.

В программу форума включено открытое интервью с авторами одних из самых громких проектов по изменению облика Москвы - КБ "Стрелка". Они расскажут о том, как с помощью пилотных проектов повышать качество городской среды, про Стандарт комплексного развития городских территорий РФ, разработка которого будет завершена в начале 2019 года. Результатом станет стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды, активировать архитектурное сообщество внутри страны.

Кроме того, будет представлен разработанный Минской урбанистической платформой проект жилого района в Солигорске. Проект "Микрорайон №22" включает в себя 30 жилых домов, формирующих типологически разнообразную застройку высокой плотности, но средней этажности, а также объекты социальной инфраструктуры. Особое внимание в проекте уделено созданию качественных общественных пространств, образующих иерархическую структуру. Цель проекта - создание разнообразной и удобной для жизни среды для представителей различных социальных групп.

Основные мероприятия Минского урбанистического форума - 2018 пройдут с 2 по 4 ноября. Запланированы презентации городских проектов, лекции иностранных спикеров и живые дискуссии о будущем Минска. Каждый день форума посвящен конкретной теме. Участники обсудят программу реновации хрущевок, городскую мобильность и крутую навигацию для метро, велопроекты, узнают об информационных технологиях, которые меняют город, познакомятся с бурлящей креативной жизнью восточноевропейских студентов и урбанистов со стажем.

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

Организатором форума выступает учреждение "Бюро урбанистических решений" (Минская урбанистическая платформа). Соорганизаторами - Институт им. Гете, ОО "Белорусский союз транспортников", товарищество "Горад для гараджан", ОО "Минское велосипедное общество", Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси, УП "БелНИИПГрадостроительства", товарищество "Зеленая сеть".-0-

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