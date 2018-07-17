17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен на квартиры в Минске в июне остановился, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

"Средняя стоимость квартир в Минске в июне текущего года составила Br2,510 тыс. за 1 кв.м. Этот показатель остался неизменным по отношению к маю, когда был зафиксирован рост цен на 8% по отношению к январю нынешнего года. Среднемесячный прирост средней цены 1 кв.м с начала года составлял около 2%", - рассказали в агентстве.

Цены на квартиры в столице традиционно примерно в два раза выше, чем в областных центрах. Средняя стоимость 1 кв.м в Гомеле в апреле-июне текущего года составила Br1,073 тыс., в Бресте - Br1,313 тыс. Что касается городов с населением свыше 100 тыс. человек, то Молодечно сопоставим по этому показателю с Брестом (Br1,272 и Br1,313 тыс. соответственно), Борисов - с Гомелем (Br1,043 и Br1,073 тыс. за 1 кв.м). В Солигорске "квадрат" стоит на 83% дороже, чем в Мозыре (Br1,44 тыс. и Br0,787).

В Минске в январе-июне 2018 года было зарегистрировано более 7 тыс. договоров купли-продажи, что на 26% больше, чем суммарно в областных центрах. Среди них лидирует Гомель, где было заключено 1,4 тыс. договоров - это на 41% больше, чем в Могилеве. В городах-стотысячниках больше всего сделок зарегистрировано в Бобруйске. В пересчете на 100 тыс. жителей в месяц по этому показателю лидером является Новополоцк, где количество заключенных сделок купли-продажи более чем в 1,5 раза выше, чем в Могилеве.

За первое полугодие суммарный объем рынка проданных квартир в Минске составил Br968,5 млн, в областных центрах - Br303,8 млн, в городах-стотысячниках - Br150,8 млн.

Что касается спроса на квартиры на первичном рынке, то лидирующую позицию по-прежнему занимает Гродно, среди городов-стотысячников - Солигорск и Мозырь, где спрос на первичку сопоставим с Минском и Гомелем соответственно. "Первичный рынок - квартиры в многоквартирных жилых домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней с дня ввода дома в эксплуатацию", - уточнили в агентстве.

Покупка жилья в ипотеку в первом полугодии значительно активизировалась в Бобруйске (8,8% от общего числа сделок купли-продажи). Среди областных центров лидирует Брест (3,3%). В Минске этот показатель составил 2,1%, в других областных центрах и городах-стотысячниках - от 0,3% до 1,5%.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-