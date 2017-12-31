31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественская литургия в Гомеле пройдет с сурдопереводом. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви.
В БПЦ рассказали, что ночная Божественная литургия с сурдопереводом будет совершена 7 января, в праздник Рождества Христова в Петро-Павловском кафедральном соборе Гомеля. Ее возглавит епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Совершение литургии с сурдопереводом уже стало традицией в Гомельской епархии. "Духовенство задумалось о такой практике не случайно: среди прихожан немало людей с ограниченными возможностями, и до каждого из них священнослужители призваны донести смысл молитвы. Слабослышащие верующие на таких литургиях могут исповедоваться на языке жестов и принять полноценное участие в богослужении", - отметили в БПЦ.
В 2016 году, например, божественная литургия с жестовым переводом, состоялась в ноябре в храме Архангела Михаила в Гомеле. В ней приняли участие ведущие специалисты по жестовому переводу Богослужений из Беларуси и Украины.-0-
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