Руководство Бобруйского горисполкома и представители дипмиссий сыграют в футбол

18 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Товарищеский футбольный матч в поддержку благотворительного телемарафона "По зову сердца - всем миром" пройдет 18 апреля в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий сектором спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов.

Игра состоится на стадионе имени Прокопенко перед началом благотворительного концерта с участием звезд белорусской и российской эстрады. В состав первой сборной войдут руководители отделов и управлений Бобруйского горисполкома, а также местные ветераны футбола Эдуард Градобоев, Дмитрий Балашов, Андрей Хрипач. Команду возглавит председатель горисполкома Александр Студнев.

За вторую дружину сыграют представители аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий - Пакистана, России, Словакии, Таджикистана, Чехии. Сборную возглавит экс-президент Словакии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш.

Футбольный матч начнется в 14.00, вход на спортивное мероприятие свободный. Во время игры будет организована выездная торговля, различные конкурсы и развлекательные мероприятия.

Сразу после дружеской встречи на сцену "Бобруйск-Арены" выйдут Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Дмитрий Колдун, Ирина Дорофеева, Денис Клявер, Родион Газманов, Диана Гурцкая и другие известные исполнители. Они выступят в поддержку большого телемарафона по сбору средств на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы, организованного телеканалом "Беларусь 2" совместно с Бобруйским горисполкомом. Инициатива проведения благотворительного телемарафона принадлежит известному музыканту, уроженцу Бобруйска, представителю Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2008" Руслану Алехно.-0-