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Руководство Могилева проинспектирует с вертолета наведение порядка в городе

Регионы 28.08.2018 | 12:45
Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев
Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Руководство Могилева проинспектирует с вертолета наведение порядка в городе. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в горисполкоме его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Городской месячник по наведению порядка стартовал 20 августа. На следующей неделе на вертолете мы совершим облет и посмотрим, что сделано и делается на всех объектах Могилева и прилегающих к ним территориях. Это поможет за несколько часов проинспектировать территорию областного центра, увидеть со стороны еще какие-то недостатки и оперативно отреагировать по их исправлению", - отметил мэр Могилева.

А на этой неделе акцент делают по наведению порядка на промышленных предприятиях и организациях, прилегающих к ним территориях, строительных площадках, сказал Владимир Цумарев. "Мы не только должны навести везде порядок, но и поддерживать его постоянно, при этом жестко соблюдая технику безопасности на производствах и правила охраны труда", - поставил задачу руководитель горисполкома.

Тематические субботники запланированы на ул.Якубовского, где коммунальники с привлечением местных жителей будут наводить порядок, обустраивать и ремонтировать тротуары, выкашивать обочины, заниматься покраской дорожных знаков и т.д. Спортивная общественность города возьмется за приведение в порядок территории за Ледовым дворцом.

Мэр города также поручил коммунальникам провести инспектирование всех контейнерных площадок для бытовых отходов. "Там, где есть необходимость, нужно навести порядок, заняться ремонтными работами, подкрасить или заменить сами контейнеры, организовать вывоз крупногабаритных отходов", - потребовал Владимир Цумарев.

Он призвал коммунальников и другие службы активней задействовать в наведении порядка в городе и благоустройстве дворовых территорий местных жителей: на всех объектах давать соответствующие объявления о времени и тематике проводимых работ.-0-

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Теги
инновации, коммунальное хозяйство, Могилев, субботник
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