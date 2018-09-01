Румас совершит рабочую поездку в Гомельскую область

1 сентября, Туров /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас совершит сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Премьер-министр посетит среднюю школу №2 Турова, где будет присутствовать на праздничной линейке ко Дню знаний. Ему доложат о материально-технической базе школы, условиях для обучения.

Сергей Румас также ознакомится с ходом реконструкции аварийного моста через Припять.-0-