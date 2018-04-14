Руслан Алехно: благое дело под силу каждому

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сделать благое дело под силу каждому человеку. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал известный музыкант, уроженец Бобруйска Руслан Алехно, инициировавший благотворительный телемарафон "По зову сердца - всем миром". Средства от телемарафона будут направлены на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы.

Артист поддержал благотворительную акцию по сбору средств на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы, которая была объявлена в Бобруйске в сентябре прошлого года. Руслану Алехно хотелось не просто сделать финансовый вклад, но организовать масштабное событие, в которое могли бы быть вовлечены как можно больше людей. Поэтому и появилась идея о проведении телемарафона.

Вечером 18 апреля на сцену "Бобруйск-Арены" выйдут белорусские и российские звезды: Денис Клявер, Родион Газманов, Диана Гурцкая, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Анатолий Ярмоленко и многие другие. Все выступят без гонорара, вырученные средства за билеты будут переданы на счета больницы, а зрители и телезрители смогут отправить СМС. "Это благое дело, и хочется, чтобы люди понимали, что при поддержке каждого можно решить многие проблемы", - отметил певец.

Перед концертом запланирован товарищеский футбольный матч между командами дипломатов посольств иностранных государств и руководства Бобруйска.

На реконструкцию второй очереди Бобруйской городской детской больницы требуется Br8 млн 156 тыс. Реконструкция подразумевает замену всех инженерных сетей и изменение площадей. Кроме капитального ремонта детской больнице требуется новое оборудование: для эндоскопических исследований и УЗИ-диагностики, стерилизационная аппаратура, современный реанимобиль.-0-