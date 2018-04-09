Рыбная ярмарка пройдет 14-15 апреля в Московском районе Минска

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка пройдет в Минске 14-15 апреля напротив универсама "Волгоград" в Московском районе, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".
На площадке по просп. Газеты "Правда", 40 с 9.00 до 18.00 производители предложат свою продукцию.
Рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы, продукцию ее переработки по сниженным ценам. На ярмарке можно выгодно приобрести копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы и живых карпа, толстолобика, амура, форель, карася, осетра, щуку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4227 BYN
|2.43 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9757 BYN
|1.975 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.359 BYN
|3.31 BYN
|3.337 BYN