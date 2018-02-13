Рыбная ярмарка пройдет 17-18 февраля у ДК железнодорожников в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется 17-18 февраля в Октябрьском районе Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

На площадке у Дворца культуры железнодорожников с 9.00 до 17.00 покупателей ждет продукция от производителей по сниженным ценам. Рыбхозы Беларуси предложат широкий ассортимент прудовой рыбы - карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель. Также на ярмарке можно выгодно приобрести копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты.

Такие мероприятия неизменно привлекают большое количество покупателей.-0-