Рыбная ярмарка развернется 10-11 февраля у Дворца спорта в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется 10-11 февраля в центре Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

На площадке у Дворца спорта с 9.00 до 17.00 производители предложат свою продукцию. Так, рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы, продукцию ее переработки по сниженным ценам.

На ярмарке можно выгодно приобрести свежего карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, осетра, а также копчено-вяленую рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты. Такие мероприятия неизменно привлекают большое количество покупателей.-0-