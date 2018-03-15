15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется 17-18 марта в Первомайском районе Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

На площадке по ул.Калиновского, 55 с 9.00 до 17.00 производители предложат свою продукцию. Рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы, продукцию ее переработки по сниженным ценам.

На ярмарке можно выгодно приобрести свежего карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, осетра, а также копчено-вяленую рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты.

Такая специализированная торговля организуется каждый уикенд в одном из районов столицы. Мероприятие неизменно привлекает большое количество покупателей.-0-