19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется 24-25 февраля в Партизанском районе Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".
На площадке по ул. Карвата, 4 с 9.00 до 17.00 производители предложат свою продукцию. Рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы, продукцию ее переработки по сниженным ценам. На ярмарке можно выгодно приобрести свежего карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, осетра, а также копчено-вяленую рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты.
Такая специализированная торговля организуется каждый уикенд в одном из районов столицы. На минувших выходных минчан приглашали на ярмарку у ДК железнодорожников, 10-11 февраля - у Дворца спорта. Мероприятие неизменно привлекает большое количество покупателей, подчеркнули в ГУПР.-0-
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