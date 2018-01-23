Рыбная ярмарка развернется 27-28 января в Московском районе Минска

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан и гостей города вновь приглашают на специализированную рыбную ярмарку. На этот раз она развернется 27 и 28 января по проспекту Газеты "Правда", 40, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

На площадке универсама "Волгоград" в Московском районе с 9.00 до 17.00 производители предложат свою продукцию. Так, рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы, продукцию ее переработки по сниженным ценам.

Именно на ярмарке можно выгодно приобрести свежего карпа, толстолобика, амура, карася, щуку, форель, осетра, а также копчено-вяленую рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты. Поэтому такие мероприятия неизменно привлекают большое количество покупателей.-0-