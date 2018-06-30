30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыболовный фестиваль пройдет сегодня в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

"На 30 июня запланировано проведение рыболовного фестиваля в Минской области. Фестиваль пройдет на Петровичском водохранилище. Организатор - РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов". Во время фестиваля состоятся соревнования по лову рыбы фидером и летней поплавочной удочкой. Одновременно запланировано проведение соревнований по лову рыбы среди юниоров. Также рыболовы-спортсмены планируют организовать мастер-класс по лову рыбы", - сказал председатель БООР Юрий Шумский.

Бесплатно принять участие в рыболовных фестивалях БООР могут все желающие. При проведении фестиваля участников не ограничивают каким-либо одним способом лова рыбы. "Мы эти фестивали проводим не для спортсменов, а для любителей. Конечно, есть соревновательный процесс, но в первую очередь это активный отдых - с семьями, детьми", - отметил Юрий Шумский.

Фестиваль посвящен празднованию Всемирного дня рыболовства (27 июня).-0-