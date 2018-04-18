Рынок мастеров с Октябрьской площади переехал в ТЦ "Купаловский"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок художников, мастеров народных промыслов и ремесленников "Минский Вернисаж", который располагался на Октябрьской площади рядом с Дворцом профсоюзов, переехал в ТЦ "Купаловский", сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

С 19 апреля рынок будет работать с 11.00 до 20.00 без выходных, сегодня он закроется на час раньше. Здесь можно купить национальные сувениры и предметы искусства.

Торговый центр "Купаловский" находится под землей рядом с выходом из станции метро "Октябрьская". Вход в него организован с двух сторон. Торговый центр занимает площадь около 900 кв.м, представлены одежда, обувь, аксессуары, бижутерия, косметика, парфюмерия, книги, магазин настольных игр и др.

О том, что рынок художников, мастеров народных промыслов и ремесленников "Минский вернисаж" может быть перенесен на территорию ТЦ "Купаловский", ранее в интервью БЕЛТА сообщал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий. В 2016 году совместно с концерном "Беллегпром" прорабатывался вопрос о создании на базе "Купаловского" специализированного центра по продаже отечественных товаров.-0-