Ржаным хлебом по старинным рецептам угостят туристов в "Бездежском фартушке"

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В музее народного творчества "Бездежский фартушок" Дрогичинского района туристов будут угощать ржаным хлебом, испеченным по старинным рецептам, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Мария Остапович.

Идею о собственной мельнице сотрудники комплекса вынашивали давно. Инициативу удалось реализовать в этом году. Планируется, что с ноября гости музея смогут изучить процесс обмолота зерна, узнать секреты выпечки ржаного хлеба, которыми пользовались старожилы.

"Туристы смогут побывать внутри мельницы, попробуют жерновами измельчить зерно. Из полученной муки мы в печке испечем хлеб с разными начинками. Возможно, с укропом, лесными орехами, сухими грибами, льняным семенем, лебедой, молодой ботвой свеклы. Для начала сами опробуем рецепты", - отметила Мария Остапович. Попробовать выпечку предложат с медом или домашним сливочным маслом, с чаем на лекарственных травах.

"Сейчас можно купить в магазине муку, дрожжи, замесить тесто и испечь хлеб. Раньше технология была сложнее. Традиционный ржаной хлеб, который пекли на бездежской земле, нельзя было приготовить за пару часов. Для этого нужно 4-5 дней. Брались сушеные шишечки хмеля, их запаривали. С этой заваркой смешивалась мука - так получалась закваска, на основе которой месили тесто", - поделилась рецептом Мария Остапович.

Посетители "Бездежского фартушка" могут окунуться в быт сельчан XIX-XX веков. Туристам предлагают прогуляться по крестьянскому подворью, попробовать себя в роли хозяина: поработать с сечкарней, прополоть грядки, убрать урожай. Главной гордостью музея является коллекция уникальных фартушков (357), каждый из которых изготовлен в единственном экземпляре. В этом году фонды пополнились новыми экспонатами. Правнуки жительницы соседней деревни Заставье передали сотрудникам четыре ее фартушка. В старину у каждой сельчанки было до 12 оригинальных фартуков - на каждый великий церковный праздник.

Бездежский музей с начала года посетили около 15 тыс. туристов из девяти стран.-0-