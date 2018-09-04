Не соблюдали рацион и недокармливали пациентов - с Быховской больницы взыскано Вr50 тыс.

4 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области в ходе проверки Быховской центральной районной больницы выявил ряд нарушений и системных недостатков в сфере организации питания пациентов, сообщил БЕЛТА первый заместитель председателя комитета Юрий Фролов.
В учреждении здравоохранения не соблюдали рационы, нарушали технологии приготовления блюд, в том числе зафиксированы недовложения продуктов питания. Выявлены случаи и незаконного получения средств бюджета, а также нарушения при проведении государственных закупок.
Материалы проверки подготовлены для рассмотрения на заседании коллегии Комитета, к административной ответственности привлечены 23 человека, к дисциплинарной - 19, в бюджет взыскано Вr50 тыс.-0-
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