С местных Советов начинается формирование облика городов и сел - наблюдатель

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С местных Советов начинается формирование облика городов и сел. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала наблюдатель на выборах в местные Советы депутатов от ветеранской организации Валентина Баранова.

Ветеран ВОВ отметила, что от депутата зависит, как будут решаться проблемы людей, как будет формироваться облик городов и сел. "Поэтому в депутаты должны избираться люди инициативные, активные. Выбор делают избиратели. Сложно переоценить важность выборов. Ведь именно сегодня мы выбираем того, кто будет решать наши вопросы, кто станет мостиком от проблемы человека к властям", - отметила Валентина Баранова, которая зарегистрирована наблюдателем на участке для голосования №7 в Гродненской городской гимназии.

"Я присутствую здесь с первого дня досрочного голосования. Нарушений не зарегистрировано. Радует и активность избирателей, которые посещали участок и в дни досрочного, и в основной день голосования", - подчеркнула Валентина Баранова.

В районе, где расположен участок, проживает немало пожилых людей, ветеранов войны. Валентина Баранова отметила их активную гражданскую позицию. Несмотря на то, что можно было проголосовать на дому, они старались самостоятельно посетить участок. Например, одним из первых проголосовал 99-летний житель Гродно Семен Подофедов.-0-