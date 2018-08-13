13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на водоемах Беларуси утонули 16 минчан, в том числе один ребенок, сообщил председатель Минской городской организации ОСВОД Федор Клюкач сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Спасены 23 человека, более 2 тыс. отдыхающих предупреждены. В целом отмечается тенденция снижения количества несчастных случаев на воде. "Если до 2010 года ежегодно тонули в среднем 115 горожан, включая 9 несовершеннолетних, то с 2011 по 2015 год цифры уменьшились до 58 и 3 соответственно. За этот период спасены более 300 человек, в том числе 46 детей. Последние годы отмечалось около 40 случаев утоплений", - рассказал Федор Клюкач.

Минская городская организация ОСВОД проводит широкую информационно-разъяснительную работу с населением о правилах поведения у водоемов, приобретена новая техника и спасательные жилеты для водолазно-спасательной службы, увеличилось количество спасательных станций и постов. В настоящее время на предприятиях и в организациях города создано почти 2,1 тыс. первичных организаций.-0-