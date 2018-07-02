С турниром по квас понгу, музыкой и лекциями пройдет в Витебске фестиваль Kartonka

2 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня пройдет фестиваль Kartonka во внутреннем дворе действующего картонажно-полиграфического комбината "Покровский" по одноименной улице, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов мероприятия Владимир Булавский.

Фестивальные мероприятия развернутся на огромной территории - почти на 1,5 тыс. кв.м. Администрация предприятия поддержала молодых активистов и разрешила им провести культурную "оккупацию" внутреннего двора. Часть стен и асфальт в этом месте комбината уже разрисованы и украшены.

Программа праздника очень насыщенная и предлагает гостям и участникам целый список активностей с 12.00 до 24.00. Территория проведения фестиваля будет разделена на восемь площадок и распределена по времени на весь день. Праздник подарит много эмоций и будет включать образовательную часть с лекциями, художественную выставку и арт-объекты, музыкальную сцену, зону отдыха, специальную площадку активностей от производителя кваса. Здесь состоятся турниры по настольному теннису, футболу и квас понгу. Победители получат различные призы.

Также перед фабрикой по улице Красина разместятся площадки для ди-джеев и танцевальных мастер-классов. Кроме того, будет организован маркет от мастеров hand-made и творческих объединений, фудкорт с уличной едой, квасом и другими вкусностями, кинопоказы короткометражек. Одним из ключевых событий станет выступление групп NIZKIZ, Bez.Not, Нагуаль і De Puta Madre Banda.

"Идея проведения фэста Kartonka возникла у выпускников образовательных курсов по развитию городского сообщества "Віцебскі арнамент" от культурного пространства "Витебск для меня" Натальи Дагиль и Александра Коношенка, и мы с радостью попробовали помочь им в реализации масштабного события. К организации фестиваля уже присоединились десятки людей и инициатив. Мы рассчитываем, что Kartonka получит положительный отзыв у жителей города, в первую очередь соседних улиц, и со временем превратится в большой художественный форум", - рассказал Владимир Булавский.

Городской фэст Kartonka включен в программу мероприятий празднования Дня Независимости в Витебске. Особенность фестиваля в том, что там не будет продаваться алкоголь, а вход туда бесплатный для всех желающих. Организаторы не исключают, что со временем внутренний двор комбината получится преобразовать в арт-объект со свободным доступом.

Генеральным партнером городского фэста выступил "Аліварскі квас". Форум пройдет при поддержке культурного пространства "Витебск для меня", общественно-культурной кампании "Будзьма беларусамі!", отдела культуры горисполкома и Витебского картонажно-полиграфического комбината "Покровский".-0-