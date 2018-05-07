Где будет салют в Минске в День Победы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены пять точек для запуска праздничного салюта в День Победы, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Увидеть фейерверк в столице можно будет:

в районе площади Победы (установки будут располагаться в парках Горького и Я. Купалы),

у стелы "Минск - город-герой",

в аэропорту Минск-1,

в районе деревни Зацень

и в микрорайоне Восточный.

По словам Павла Скалабана, празднование Дня Победы в столице традиционно пройдет масштабно. Во всех районах города будут работать концертные площадки, выездная торговля, организованы спортивные состязания. 9 мая днем состоится возложение венков и цветов к монументу Победы, а вечером - праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018".

Также гуляния с 10.00 до 23.00 развернутся у Дворца спорта, с 13.00 до 23.00 - на территории Верхнего города. Запланированы и мероприятия в рамках республиканской акции БРСМ "Цветы великой Победы", стартовавшей в год 70-летия Победы. Молодежные активисты вручат горожанам бутоньерки, состоящие из яблоневого цветка и ленты в цветах государственного флага, пройдут встречи ветеранов и молодежи. В музее Великой Отечественной войны подведут итоги патриотического конкурса "Мы помним".

Для бесперебойного транспортного обслуживания праздничных мероприятий предусмотрено увеличение количества подвижного состава на автобусных маршрутах №1, №100, сокращен интервал движения поездом метрополитена. После завершения салюта в районе пл. Победы задействуют дополнительные автобусы и трамваи.

Завершается праздничное оформление города, 8 и 9 мая будет включена праздничная иллюминация. "Приняты меры по поддержанию порядка на территориях, прилегающих в праздничным площадкам", - отметил Павел Скалабан.-0-