Самая большая высота снежного покрова в 46 см наблюдается в Могилеве

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая большая высота снежного покрова утром 4 марта была в центральной и юго-восточной частях Беларуси. Это следует из оперативных данных метеокарты ресурса meteoinfo, сообщает БЕЛТА.

На этих территориях высота снежного покроя варьируется от 35 до 50 см. В частности, на 9.00 наиболее глубокий снег наблюдался в Могилеве - 46 см.

В Минске высота сугробов достигает 41 см.-0-