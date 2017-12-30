Самая высокая загрузка гостиниц Минска ожидается 31 декабря - 2 января

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая загрузка гостиниц Минска в период новогодних и рождественских праздников ожидается с 31 декабря по 2 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома" Юрий Натычко.

Он отметил, что в Минске ожидается большое количество гостей. "По оперативной информации, в последнюю неделю декабря заполняемость гостиниц столицы составляет 50-54%. Причем мы понимаем, что те, кто приехал по групповым путевкам, уже давно определились с программой проведения праздников, а индивидуальный турист только начинает появляться. Поэтому ожидаем с 30 декабря увеличения загрузки. В первую неделю января она прогнозируется хорошей - более 80%, а самой высокой обещает быть традиционно 31 декабря, 1 и 2 января", - сказал Юрий Натычко. Подавляющее большинство туристов и приезжих в этот период составляют россияне.

Юрий Натычко отметил, что это прогноз на основе существующей брони, а также практики прошлых лет. Дальнейших ожиданий специалисты пока не озвучивают, поскольку случается, что бронь могут отменить.

На сегодняшний день гости белорусской столицы могут разместиться в 51 гостинице разного уровня и формы собственности.

Как сообщалось, Минск возглавил рейтинг самых популярных среди граждан РФ городов СНГ на новогодние праздники. Его российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил по данным запросов и броней жилья туристами с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года. В топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных для путешествий и отдыха россиян на Новый год, помимо Минска, вошли также Баку (Азербайджан), Алматы (Казахстан), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения). В Минск туристы приедут в среднем на 3,5 дня и потратят на проживание около 3 тыс. российских рублей в сутки. В Беларуси в период новогодних праздников также популярны визиты в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще и отдых в горнолыжных центрах "Логойск" и "Силичи".-0-