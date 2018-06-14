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Самого творческого многодетного отца выберут в Гомеле

Регионы 14.06.2018 | 07:47
Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финал городского конкурса "Отцы - молодцы!", приуроченного к Международному дню отца, пройдет 15 июня в Гомеле в городском центре культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор городского центра социального обслуживания семьи и детей Наталья Мазенина.

За звание лучшего сразятся многодетные отцы - победители отборочного тура. "Среди основных условий - приверженность семьи конкурсанта к здоровому образу жизни, приветствуется наличие определенных семейных традиций, а также активная жизненная позиция", - прокомментировала Наталья Мазенина.

В финале конкурса участники покажут "Визитную карточку" с фотопрезентацией. Далее их ожидает творческое состязание, а также "Конкурс-сюрприз". На десерт отцы продемонстрируют свои кулинарные способности и представят на суд жюри блюдо по семейному рецепту.

Жюри будет учитывать творческий характер и оригинальность выступления каждого участника, а также художественное оформление номеров. "Очень сложно на глазах у детей назвать победителем только одного из отцов: для каждого ребенка его папа - лучший. Поэтому мы решили каждого участника удостоить награды в отдельной номинации", - отметила директор центра. Без подарков не уйдет никто.

Помимо конкурсной программы гости и участники конкурса смогут интересно провести время на детской площадке, а также сделать снимки на память в фотозоне.

В числе организаторов мероприятия - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома, Дом гражданских обрядов, Гомельская епархия БПЦ, областное объединение профсоюзов, областные организации Белорусского общества Красного Креста и Белорусского союза женщин.

Конкурс "Отцы - молодцы!" организован по инициативе городского центра социального обслуживания семьи и детей во второй раз. Он проходит раз в два года. Следующее творческое состязание многодетных отцов состоится в 2020 году.-0-

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Теги
Гомель, конкурс, многодетные семьи, семья
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