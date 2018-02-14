Самым крупным налогоплательщиком в Гродненской области стала табачная фабрика "Неман"

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Самым крупным налогоплательщиком в Гродненской области стало ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Лидия Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области основное место в структуре доходов бюджета в 2017 году занимали акцизы (свыше 30%). Главным налогоплательщиком стало ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". На втором месте в структуре доходов оказался подоходный налог (21,3%), далее налог на добавленную стоимость (12,2%) и налог на прибыль (9,2%).

Лидия Семашко отметила, что бюджет Гродненской области пополняли свыше 390 тыс. плательщиков, в том числе почти 16 тыс. организаций и 24,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Доля участия последних в формировании доходов бюджета составила около 2,2%.

В консолидированный бюджет области поступило Br1,8 млрд, выполнение годового плана составило 101,6%. "Всеми инспекциями МНС по районам обеспечено выполнение плановых назначений доходной части всех уровней бюджета", - отметила Лидия Семашко. Она подчеркнула, что в 2017 году 95% налогов поступило в бюджет области в добровольном порядке. В принудительном порядке в бюджет дополнительно было взыскано Br85 млн.

"За последние годы изменилась и концепция контрольной деятельности. Наша работа в этом направлении носит в первую очередь профилактический характер. Много внимания уделяется камеральному контролю налоговых деклараций", - отметила Лидия Семашко. Такая форма работы позволяет без вмешательства в текущую деятельность субъектов хозяйствования выявлять занижение налогов и производить их доплату без административных взысканий, подчеркнула она.

Среди основных задач, стоящих перед налоговыми службами, также улучшение качества обслуживания налогоплательщиков. "В том числе путем более активного электронного взаимодействия, использования личного кабинета налогоплательщика. Почти 80% плательщиков сдают декларации в электронном виде", - отметила Лидия Семашко. Она рассказала, что продолжится создание центров обслуживания плательщиков. В 2018 году новый центр, в частности, планирует открыть в Лиде.-0-