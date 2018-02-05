Санэпидслужба Минска реализует 8 профилактических проектов по здоровому образу жизни

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Минска реализует восемь профилактических проектов, направленных на приобщение минчан к здоровому образу жизни, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный государственный санитарный врач города Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем учебном году к проекту "Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра!" присоединились студенты свыше 30 высших учебных заведений и 44 ссузов и профтехучилищ. Организовано обучение более 3,8 тыс. молодежных лидеров, которые затем распространяют полученные знания о вреде курения, потребления психоактивных веществ, рациональном питании, необходимости занятий физической культурой и спортом.

В октябре прошлого года в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники стартовал проект "БГУИР - знание и стиль жизнь!", партнерами которого выступили Белорусская ассоциация студенческого спорта, ДОСААФ, Национальный академический театр им. Я.Купалы. Он рассчитан до 2020 года и предусматривает участие не только студенческой молодежи, но и преподавателей.

В 18 столичных школах реализуется проект "Мы не курим! Присоединяйся!", также школьников и школьниц объединяют проекты "Мой стиль жизни - мое здоровье!" и "Будь здоровой! Это классно!". Кроме того, в инициативах, направленных на формирование ЗОЖ, во время летнего оздоровительного сезона задействованы загородные лагеря.

По оценкам специалистов, здоровье людей на 50% зависит от их образа жизни. В городе проводится работа с разными группами населения, в частности, на профилактику болезней системы кровообращения направлен проект "Здоровое сердце - здоровая жизнь!", в 2017 году в нем приняли участие свыше 42 тыс. минчан. Акции проводились еженедельно по средам в гипермаркетах, аптеках, на предприятиях и в организациях.

"Учитывая положительные отзывы, принято решение в 2018 году расширить тематику подобных мероприятий. Сделан акцент на профилактику факторов риска других неинфекционных болезней, стартовал масштабный проект для работников ОАО "МАЗ" "Ваш стиль жизни - ваше здоровье!". В перспективе его предлагается распространить на другие предприятия города", - рассказала Нелли Гиндюк. -0-